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Bacalaureat 2026. Calendarul complet al probelor și data afișării rezultatelor

8 iun. 2026, 20:33
FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net

Emoții mari pentru absolvenții de liceu care vor susține examenul de Bacalaureat. După ani întregi de pregătire, elevii se apropie de una dintre cele mai importante etape din parcursul lor educațional, examenul maturității. Pentru a se organiza cât mai bine înaintea probelor și pentru a ști când vor fi afișate rezultatele, candidații trebuie să urmărească cu atenție calendarul oficial al examenului de Bacalaureat 2026, publicat de Ministerul Educației.

În ziua de 7 iulie, elevii vor putea consulta rezultatele atât la centrele de examen, cât și online, pe platformele oficiale ale Ministerului Educației. Ca și în anii anteriori, notele vor fi afișate în format anonimizat, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic primit la începutul examenului.

După publicarea rezultatelor, absolvenții vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații în cazul în care consideră că nota obținută nu reflectă nivelul real al răspunsurilor oferite. Ulterior, lucrările vor fi reevaluate, iar rezultatele finale vor fi afișate conform calendarului oficial al examenului.

Calendar Bacalaureat 2026 - sesiunea iunie-iulie

  • 2-4 iunie 2026 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

  • 4 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a

Probele de evaluare a competențelor

  • 8-10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

  • 10-11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

  • 11-12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională

  • 15-17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise

  • 29 iunie 2026 - Limba și literatura română

  • 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului

  • 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării

  • 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă

  • 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițuale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00 - 18:00)

  • 8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

  • 9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

  • 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026 - sesiunea iulie-august

  • 14-21 iulie 2026 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

Probele de evaluare a competențelor

  • 3-4 august 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

  • 4-5 august 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

  • 5-6 august 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

  • 6-7 august 2026 - Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise

  • 10 august 2026 - Limba și literatura română

  • 11 august 2026 - Proba obligatorie a profilului

  • 12 august 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării

  • 13 august 2026 - Limba și literatura maternă

  • 18 august 2026 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

  • 19-20 august 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

  • 20-21 august 2026 - Soluționarea contestațiilor

  • 24 august 2026 - Afișarea rezultatelor finale


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