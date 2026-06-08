Tânăr din Ploiești, rănit grav după o expediție într-o clădire abandonată. A sărit de la etajul doi după ce s-a speriat în timp ce „vâna fantome”

Sursă: Realitatea.Net

O aventură căutată pentru adrenalină și mister s-a transformat într-un coșmar pentru un tânăr de 19 ani din Ploiești. Acesta a ajuns la spital cu răni grave după ce a sărit de la etajul al doilea al unei clădiri abandonate din Târgoviște, în timpul unei explorări desfășurate pe timpul nopții.

Expediția de noapte s-a încheiat cu o intervenție de urgență

Potrivit informațiilor disponibile , tânărul venise din Ploiești împreună cu mai mulți prieteni pentru a explora o fostă clădire medicală abandonată din Târgoviște. Grupul a intrat în imobil în jurul miezului nopții, atras de atmosfera misterioasă a locului.

Ajuns la unul dintre etajele superioare ale clădirii, băiatul s-ar fi speriat după ce a observat două persoane care se adăposteau în interiorul imobilului. În încercarea de a scăpa, acesta a sărit pe geam de la etajul doi.

La scurt timp, la fața locului a fost solicitată intervenția echipajelor medicale.

Tânărul a suferit multiple fracturi

Medicii care au ajuns la locul incidentului au constatat că victima suferise traumatisme severe în urma căderii.

Potrivit reprezentanților serviciului de ambulanță, tânărul a fost diagnosticat cu politraumatisme, fractură de bazin, fractură la un membru inferior și leziuni faciale.

Acesta a fost transportat de urgență la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Ironia situației este că adolescentul se pregătea să susțină examenul de Bacalaureat în această perioadă, însă accidentul i-ar putea afecta planurile imediate.

Fenomenul explorării urbane, tot mai popular în România

Explorarea clădirilor abandonate, cunoscută la nivel internațional sub denumirea de „urban exploring” sau „urbex”, a devenit o activitate tot mai populară în rândul tinerilor.

Pe internet există numeroase platforme și comunități dedicate acestui hobby, unde sunt distribuite locații, fotografii și filmări realizate în foste spitale, fabrici dezafectate, conace abandonate sau alte construcții părăsite.

Mulți participanți sunt atrași de atmosfera locurilor, de istoria acestora și de senzația de aventură pe care o oferă astfel de explorări.

Autoritățile avertizează asupra riscurilor

Reprezentanții poliției atrag atenția că accesul în proprietăți abandonate fără acordul proprietarului poate atrage consecințe legale, în funcție de situație.

Pe lângă aspectele juridice, specialiștii subliniază că astfel de clădiri pot reprezenta un pericol major pentru siguranța persoanelor care le vizitează.

Podele deteriorate, acoperișuri instabile, ziduri fisurate sau elemente structurale aflate în stare avansată de degradare sunt doar câteva dintre riscurile întâlnite frecvent în astfel de locații.

Spitalele și fostele zone industriale, printre cele mai căutate obiective

Pasionații de explorare urbană aleg adesea foste spitale, fabrici dezafectate, situri industriale sau conace istorice abandonate. Aceste locuri sunt considerate atractive datorită aspectului lor spectaculos și poveștilor care le înconjoară.

Specialiștii recomandă însă ca orice vizită într-o astfel de locație să fie realizată în condiții legale și cu respectarea măsurilor de siguranță, pentru a evita accidente grave precum cel petrecut în cazul tânărului din Ploiești.