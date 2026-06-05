Un adolescent de 14 ani, observat pe acoperișul unei clădiri, la mare înălțime. Polițiștii au intervenit de urgență

Sursă: Realitatea.Net

Momente de tensiune în municipiul Târgu Jiu, după ce un adolescent în vârstă de 14 ani a fost văzut pe acoperișul Casei de Cultură, într-o zonă aflată la o înălțime considerabilă. Situația a stârnit îngrijorare în rândul trecătorilor, care s-au temut că incidentul s-ar putea transforma într-o tragedie.

Martorii au surprins imagini cu minorul aflat pe marginea clădirii, într-o poziție periculoasă, având picioarele atârnând în gol.

Trecătorii au alertat autoritățile prin apel la 112

Persoanele care au observat scena au reacționat imediat și au solicitat intervenția autorităților printr-un apel de urgență la 112.

Potrivit martorilor, adolescentul se afla într-o zonă greu accesibilă a acoperișului, iar comportamentul său a ridicat semne de întrebare și temeri privind siguranța acestuia.

În scurt timp, la fața locului au ajuns echipaje de poliție pentru gestionarea situației și prevenirea unui posibil incident grav.

Intervenție rapidă a polițiștilor

Oamenii legii au purtat discuții cu minorul și au încercat să îl convingă să renunțe la gestul său și să coboare de pe clădire.

După mai multe minute de negocieri și intervenții preventive, polițiștii au reușit să îl determine pe adolescent să coboare în siguranță, fără ca acesta să fie rănit.

Intervenția promptă a autorităților a eliminat riscul producerii unui accident și a readus situația sub control.

Imaginile au stârnit reacții în mediul online

Fotografiile și înregistrările realizate de martori au început să circule rapid pe rețelele sociale, unde au generat numeroase comentarii și reacții.

Mulți utilizatori și-au exprimat îngrijorarea față de pericolul la care s-a expus adolescentul și au apreciat intervenția rapidă a forțelor de ordine, care a împiedicat producerea unei tragedii.

După încheierea intervenției , autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care minorul a ajuns pe acoperișul clădirii și motivele care au stat la baza gestului său.

Din fericire, incidentul s-a încheiat fără victime, iar adolescentul a fost coborât în siguranță, evitându-se astfel un deznodământ dramatic în centrul municipiului Târgu Jiu.