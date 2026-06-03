Adolescentă de 18 ani, agresată în propria locuință de trei bărbați mascați. Printre suspecți se află fostul iubit al victimei: minora a ajuns la spital cu mâna ruptă

Sursă: Realitatea.net

O tânără de 18 ani a fost atacată în propria casă de trei indivizi care purtau cagule. Potrivit informațiilor din anchetă, unul dintre agresori ar fi fost fostul partener al fetei, nemulțumit de faptul că relația dintre cei doi se încheiase.

Victima a ajuns la spital cu răni grave, iar autoritățile au intervenit rapid pentru identificarea și reținerea suspecților.

Atac violent în timpul nopții, într-o locuință din Gorj

Incidentul s-a petrecut în comuna Jupânești, unde adolescenta se afla acasă alături de mama și fratele său. În cursul nopții, trei persoane cu fețele acoperite ar fi forțat intrarea în locuință și au pătruns în interior.

Momentele de panică s-au transformat rapid într-o agresiune violentă, iar principala țintă a atacatorilor a fost tânăra de 18 ani.

Conform informațiilor obținute de anchetatori, unul dintre agresori ar fi fost fostul iubit al victimei, un bărbat în vârstă de 28 de ani.

Fostul partener, acuzat că a lovit-o cu o bâtă de baseball

Surse apropiate anchetei susțin că bărbatul ar fi agresat-o pe tânără folosind o bâtă de baseball, aplicându-i lovituri la nivelul mâinilor și picioarelor.

Motivul atacului ar fi fost refuzul fetei de a continua relația cu acesta. Anchetatorii verifică toate circumstanțele în care s-a produs agresiunea și rolul fiecăruia dintre cei trei suspecți implicați.

Scenele de violență s-au desfășurat sub privirile îngrozite ale membrilor familiei, care au încercat să ceară ajutor.

Mama victimei a alertat autoritățile

În timpul atacului, mama adolescentei a reușit să sune la numărul de urgență 112. Până la sosirea echipajelor de poliție, agresorii au fugit de la locul faptei.

Oamenii legii au demarat imediat cercetările și au reușit să îi identifice într-un timp scurt pe cei implicați.

Cei trei suspecți au fost conduși la audieri și ulterior reținuți, fiind cercetați pentru mai multe infracțiuni, printre care lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu.

Victima a fost internată în spital

În urma agresiunii, adolescenta a suferit răni serioase și a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. Medicii au stabilit că aceasta a suferit o fractură la una dintre mâini, motiv pentru care a rămas internată pentru tratament și supraveghere medicală.

Starea sa este monitorizată de cadrele medicale, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de atac.

Agresorul avea deja ordin de protecție

Potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei, fostul iubit al victimei se afla deja sub incidența unui ordin de protecție emis anterior de autorități.

Mai mult, acesta era obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare, măsură dispusă pentru supravegherea respectării restricțiilor impuse.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă bărbatul a încălcat condițiile ordinului de protecție și dacă vor fi formulate acuzații suplimentare în acest dosar.

Până la o decizie definitivă a instanței, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform prevederilor legale în vigoare.