Tânăr de 27 de ani din Constanța, reținut pentru viol și amenințare. Victima este o adolescentă de 14 ani

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat în vârstă de 27 de ani, din Constanța, a fost reținut după ce a intrat într-o curte și a amenințat o fată în vârstă de 14 ani cu care întreţinuse relaţii sexuale în urmă cu câteva săptămâni. Poliţiştii au emis un ordin de protecţie, iar bărbatul nu are voie să se apropie de victimă la mai puţin de 100 de metri.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat, miercuri, că un bărbat de 27 de ani este suspectat de comiterea infracţiunilor de viol asupra unui minor, violare de domiciliu şi ameninţare.

"Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, la data de 1 iunie, pe fondul consumului de alcool, bărbatul în cauză ar fi intrat (fără drept) într-o curte din localitatea Băneasa şi ar fi ameninţat o minoră de 14 ani, cu care acesta ar fi avut în trecut o relaţie în trecut. Totodată, din verificările efectuate şi în urma audierii persoanei vătămate a reieşit faptul că în cursul lunii aprilie, bărbatul ar fi întreţinut relaţii sexuale cu minora", au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au constatat că există un risc ca viaţa fetei să fie pusă în pericol şi au emis un ordin de protecţie provizoriu. Astfel, bărbatul este obligat să păstreze o distanţă de minim 100 de metri faţă de victimă şi să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.

De asemenea, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.