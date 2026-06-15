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Imagini șocante: mașină cuprinsă de flăcări după un accident

Incendiu pe șosea

Incendiu pe șosea

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iun. 2026, 19:21
SursăRealitatea PLUS

Au fost momente de groază pentru o mamă și cele două fetițe ale sale după ce mașina în care se aflau a luat foc. Incendiul a avut loc pe Bulevardul Camil Ressu din Capitală.

O mamă și cele două fiice, la un pas de moarte

Incendiul ar fi izbucnit în urma unui accident.

Femeia a reușit să iasă la limită cu micuțele, înainte ca întreg autoturismul să fie cuprins de flăcări.

Acolo au ajuns de urgență mai multe echipaje de pompieri care au stins incendiul.

Iar traficul, inclusiv cel al tramvaielor și autobuzelor, a fost blocat în zonă.

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