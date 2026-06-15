Imagini șocante: mașină cuprinsă de flăcări după un accident

Publicat 15 iun. 2026, 19:21 Sursă Realitatea PLUS

Au fost momente de groază pentru o mamă și cele două fetițe ale sale după ce mașina în care se aflau a luat foc. Incendiul a avut loc pe Bulevardul Camil Ressu din Capitală.

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