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Actual· 1 min citire
Imagini șocante: mașină cuprinsă de flăcări după un accident
Incendiu pe șosea
Publicat15 iun. 2026, 19:21
SursăRealitatea PLUS
Au fost momente de groază pentru o mamă și cele două fetițe ale sale după ce mașina în care se aflau a luat foc. Incendiul a avut loc pe Bulevardul Camil Ressu din Capitală.
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