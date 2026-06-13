Incendiu puternic într-o gospodărie din Suceava. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările

Un incendiu de proporții a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Horodnicu de Sus, județul Suceava, mobilizând mai multe echipaje de pompieri care au intervenit ore în șir pentru limitarea și lichidarea focului.
Flăcările s-au manifestat violent și au cuprins rapid construcțiile din gospodărie, existând pericolul extinderii incendiului la alte clădiri din apropiere. Intervenția salvatorilor a fost una dificilă, din cauza intensității focului și a suprafeței afectate.
Pompierii au intervenit contracronometru
La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere și echipaje de intervenție, care au acționat pentru localizarea incendiului și protejarea imobilelor învecinate.
Pompierii au reușit să împiedice propagarea flăcărilor către alte gospodării, însă operațiunea de stingere a durat mai multe ore, până când focul a fost lichidat complet.
Din fericire, nu au fost raportate victime, însă incendiul a provocat pagube materiale importante.
De la ce a pornit incendiul
Primele cercetări efectuate de specialiști indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un cablu electric defect. Defecțiunea instalației electrice ar fi generat un scurtcircuit, care a dus la izbucnirea focului.
Autoritățile atrag atenția că instalațiile electrice uzate sau improvizate reprezintă una dintre principalele cauze ale incendiilor produse în gospodării, mai ales în sezonul cald.