Incendiu puternic într-o gospodărie din Suceava. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 iun. 2026, 10:50

Un incendiu de proporții a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Horodnicu de Sus, județul Suceava, mobilizând mai multe echipaje de pompieri care au intervenit ore în șir pentru limitarea și lichidarea focului.

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