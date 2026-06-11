Incendiu într-un bloc din Baia Mare. Două persoane au fost rănite și au suferit arsuri
Incendiu în Baia Mare
Momente de panică joi seară într-un cartier din Baia Mare, după izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la parterul unui bloc de locuințe. Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru stingerea flăcărilor și evacuarea locatarilor aflați în imobil.
În urma incidentului, două persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale.
Flăcările au izbucnit într-un apartament de la parter
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș, incendiul s-a produs într-un apartament aflat la parterul unui bloc de pe strada Vlad Țepeș din municipiul Baia Mare.
La scurt timp după primirea apelului de urgență, pompierii din cadrul Detașamentului Baia Mare au intervenit cu mai multe autospeciale și echipaje specializate pentru limitarea propagării focului și protejarea locatarilor.
Locatarii, evacuați din bloc
Din cauza riscului ca incendiul să se extindă și a fumului dens degajat în clădire, salvatorii au început evacuarea persoanelor aflate în întregul imobil.
Intervenția s-a desfășurat contracronometru, pompierii acționând simultan pentru stingerea focului și pentru asigurarea siguranței locatarilor.
Două victime au suferit arsuri
Autoritățile au confirmat că două persoane au fost afectate de incendiu și au suferit arsuri pe diferite zone ale corpului.
Victimele au fost preluate de echipajele medicale sosite la fața locului, care le-au acordat primul ajutor și au început procedurile de stabilizare înainte de transportul la unități medicale pentru investigații și tratament de specialitate.
Pompierii continuă intervenția
La momentul intervenției, echipele ISU Maramureș continuau operațiunile de lichidare a incendiului și de verificare a apartamentului afectat pentru eliminarea oricăror focare ascunse.
De asemenea, urmează să fie stabilite cauzele exacte care au dus la izbucnirea incendiului.
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