Incendiu într-un bloc din Slatina. O femeie a suferit mai multe arsuri pe mâini, iar 20 de persoane au fost evacuate

Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu a izbucnit joi într-un apartament din Slatina, în urma unui scurtcircuit electric produs la o hotă, determinând evacuarea a peste 20 de persoane din bloc. O femeie de 69 de ani a fost transportată la spital după ce a suferit arsuri la mâini.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt a anunțat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, la un incendiu produs în bucătăria unui apartament situat la etajul şase al unui bloc din Slatina.

La faţa locului au intervenit trei autospeciale de stingere, două autospeciale pentru primă intervenţie, o autospecială pentru intervenţie la înălţime, o autospecială pentru descarcerare şi un echipaj SMURD.

"În momentul sosirii primelor echipaje, incendiul se manifesta la bunurile din bucătărie, cu degajări mari de fum şi posibilităţi de propagare. O femeie, în vârstă de 69 de ani, cu arsuri la membrele superioare, a fost preluată de echipajele medicale şi transportată la UPU Slatina", au afirmat pompierii.

În urma incendiului au fost afectate bucătăria şi bunurile din apartament.

Potrivit reprezentanților ISU, 21 de persoane, printre care şi doi copii, au fost evacuate preventiv.

Pompierii au stabilit că cel mai probabil incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric produs la o hotă.