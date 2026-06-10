Incendiu în apropierea unei pensiuni din Sulina. Pompierii au intervenit cu ambarcațiuni pentru stingerea focului

Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu a izbucnit miercuri seară la o anexă aflată în apropierea unei pensiuni din Sulina, mobilizând mai multe echipaje de intervenție din județul Tulcea. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112, iar pompierii au pornit imediat către locul incidentului.

Intervenția a fost una complexă, având în vedere specificul zonei și accesul limitat, care impune utilizarea ambarcațiunilor pentru transportul echipajelor și al echipamentelor necesare.

Pompierii au intervenit rapid după apelul la 112

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea, incendiul a fost semnalat la o anexă situată în vecinătatea unei unități turistice din Sulina.

Pentru gestionarea situației, pompierii din cadrul Pichetului Nave Operative Crișan au fost mobilizați cu două ambarcațiuni, îndreptându-se de urgență către zona afectată.

În paralel, la fața locului a intervenit și un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sulina, care acționează cu o autospecială de stingere pentru limitarea propagării flăcărilor.

Nu au fost raportate victime

Primele informații transmise de autorități arată că incendiul nu s-a soldat cu victime.

Echipajele de intervenție monitorizează permanent situația și depun eforturi pentru localizarea și lichidarea focarului înainte ca flăcările să afecteze alte construcții din apropiere.

Anchetă pentru stabilirea cauzei incendiului

După stingerea incendiului, specialiștii urmează să efectueze cercetări pentru a determina cauza exactă a producerii acestuia.

Autoritățile vor analiza toate ipotezele posibile și vor evalua pagubele materiale provocate de incendiu.

Intervenții dificile în Delta Dunării

Astfel de misiuni sunt adesea mai complicate în localitățile din Delta Dunării, unde accesul rapid al echipajelor de urgență depinde în mare măsură de transportul naval.

Din acest motiv, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea dispune de structuri specializate și ambarcațiuni care permit intervenția rapidă în zonele greu accesibile de pe teritoriul Deltei.