Un bărbat din Botoșani care a încercat să-și incendieze soția a ajuns la spital cu arsuri pe 70% din corp

Sursă: Realitatea.net

Un botoșănean a ajuns în stare gravă la spital după ce a încercat să își incendieze soția folosind benzină. Potrivit informațiilor apărute până acum, în timpul conflictului, flăcările l-au cuprins chiar pe el, iar incendiul s-a extins rapid în locuință. După izbucnirea focului, autoritățile au fost alertate de urgență.

La fața locului au intervenit două echipaje ale Gărzii de Intervenție Trușești, cu două autospeciale de stingere, alături de membri ai SVSU Todireni și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Pompierii au găsit incendiul manifestându-se violent într-o cameră și pe holul locuinței, existând riscul ca flăcările să se extindă la întreaga casă.

Bărbatul a suferit arsuri pe 70% din corp

În momentul intervenției, bărbatul era deja preluat de echipajele medicale. Acesta a suferit arsuri grave pe aproximativ 70% din suprafața corpului și a fost transportat de urgență la spital. Din cauza stării critice în care se afla, a fost solicitat și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, conform presei locale.

Pompierii au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să cuprindă întreaga locuință. Cazul a intrat în atenția polițiștilor, care au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și ce măsuri legale vor fi luate.