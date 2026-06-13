Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Peste 40 de persoane au fost evacuate, iar trei victime au primit îngrijiri medicale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 iun. 2026, 08:07

Momente de panică într-un cartier din Timișoara, după ce o explozie puternică, urmată de un incendiu, s-a produs sâmbătă dimineață într-un apartament situat la parterul unui bloc de locuințe. Zeci de persoane au fost evacuate de urgență, iar trei adulți au avut nevoie de asistență medicală.

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