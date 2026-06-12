Incendiu de violent în județul Buzău. Pompierii din două județe încearcă să stingă flăcările care au cuprins două case -VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu violent a izbucnit vineri în localitatea Săhăteni, județul Buzău. Pompierii din două județe, Prahova și Buzău, intervin pentru stingerea flăcărilor care se manifestă generalizat la o casă și la nivelul acoperișului unei a doua locuințe, pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați, existând pericolul de extindere la gospodăriile învecinate.

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat că pentru gestionarea operativă a situației au fost mobilizate progresiv cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care două aparțin ISU Buzău, o autocisternă, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru împiedicarea propagării flăcărilor la anexele gospodărești și locuințele învecinate.

Două persoane au fost asistate medical de echipajul SMURD după ce au suferit atacuri de panică în urma producerii incendiului. Din primele informații, acestea nu au necesitat transportul la spital.

În momentul publicării acestei știri, intervenția pompierilor era în plină desfășurare, iar cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea operațiunilor de stingere.