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Catedrala din Kiev, ținta dronelor rusești. Zelenski a mers la locul incendiului

Atac în Kiev

Atac în Kiev

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iun. 2026, 18:37
SursăRealitatea PLUS

Reacție scandaloasă din partea Kremlinului după incendiul de la Mănăstirea Lavra Pecerska, din Kiev. Sit al Patrimoniului Mondial UNESCO și un reper cultural de neprețuit, aceasta a fost ținta unui atac cu drone rusești. Cu toate acestea, rușii nu recunosc nimic și spun că dezastrul a fost provocat de o rachetă Patriot expirată, operată de armata ucraineană. Președintele Volodimir Zelenski a vizitat locul incendiului și a transmis condoleanțe familiilor ale căror rude au murit în atacurile de pe teritoriul Ucrainei.

Rușii îi acuză pe ucraineni că luptă cu rachete „expirate”

Mănăstirea istorică Lavra Pecerska din Kiev este unul dintre cele mai importante centre religioase din Europa de Est și datează din secolul al 11-lea. Autoritățile au confirmat că biserica a suferit avarii semnificative în urma unui atac cu două drone rusești direcționate către acea zonă a orașului.

Atacul asupra catedralei a avut loc în cadrul unei serii de bombardamente care au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei. În Kiev, cel puțin 35 de persoane au fost rănite. În total, pe teritoriul Ucrainean 11 persoane au murit în atacurile masive ale rușilor, iar alte 53 au fost rănite.

Rușii nu recunosc că distrugerile s-au produs din cauza lor și acuză că țările occidentale ar fi furnizat Kievului arme expirate, iar dezastrul s-ar fi produs din cauza unei rachete Patriot cu termenul depășit.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vizitat mănăstirea la scurt timp după ce incendiul a fost stins și le-a mulțumit pompierilor care s-au luptat cu flăcările.

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