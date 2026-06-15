Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Catedrala din Kiev, ținta dronelor rusești. Zelenski a mers la locul incendiului
Atac în Kiev
Publicat15 iun. 2026, 18:37
SursăRealitatea PLUS
Reacție scandaloasă din partea Kremlinului după incendiul de la Mănăstirea Lavra Pecerska, din Kiev. Sit al Patrimoniului Mondial UNESCO și un reper cultural de neprețuit, aceasta a fost ținta unui atac cu drone rusești. Cu toate acestea, rușii nu recunosc nimic și spun că dezastrul a fost provocat de o rachetă Patriot expirată, operată de armata ucraineană. Președintele Volodimir Zelenski a vizitat locul incendiului și a transmis condoleanțe familiilor ale căror rude au murit în atacurile de pe teritoriul Ucrainei.
Citește și
- 23:49Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă la Summitul G7, transmisiune specială pentru "Culisele Statului Paralel" - VIDEO
- 23:40 Tragedie pe Marea Adriatică: patru turiști cehi și-au pierdut viața după coliziunea dintre un catamaran și un velier în largul Croației
- 23:38Tulsi Gabbard aruncă bomba: SUA finanțează laboratoare în peste 30 de țări, inclusiv Ucraina. Patogeni periculoși pot oricând scăpa și infecta populația - VIDEO
- 23:21Profesor condamnat pentru moartea fiului adoptiv. Copilul de doar 17 luni ar fi fost supus unor abuzuri repetate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News