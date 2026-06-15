Catedrala din Kiev, ținta dronelor rusești. Zelenski a mers la locul incendiului

Publicat 15 iun. 2026, 18:37 Sursă Realitatea PLUS

Reacție scandaloasă din partea Kremlinului după incendiul de la Mănăstirea Lavra Pecerska, din Kiev. Sit al Patrimoniului Mondial UNESCO și un reper cultural de neprețuit, aceasta a fost ținta unui atac cu drone rusești. Cu toate acestea, rușii nu recunosc nimic și spun că dezastrul a fost provocat de o rachetă Patriot expirată, operată de armata ucraineană. Președintele Volodimir Zelenski a vizitat locul incendiului și a transmis condoleanțe familiilor ale căror rude au murit în atacurile de pe teritoriul Ucrainei.

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