Femeie diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul IV, deși nu a fumat niciodată. Pericolul ascuns din propria locuință care i-ar fi putut provoca boala

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 16:19

O femeie din Statele Unite a decis să își facă publică povestea dramatică după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul IV, deși nu a fumat niciodată. Cazul său a atras atenția medicilor asupra unui pericol invizibil prezent în multe locuințe: radonul, un gaz radioactiv care poate avea efecte grave asupra sănătății.

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