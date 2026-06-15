Femeie diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul IV, deși nu a fumat niciodată. Pericolul ascuns din propria locuință care i-ar fi putut provoca boala

O femeie din Statele Unite a decis să își facă publică povestea dramatică după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul IV, deși nu a fumat niciodată. Cazul său a atras atenția medicilor asupra unui pericol invizibil prezent în multe locuințe: radonul, un gaz radioactiv care poate avea efecte grave asupra sănătății.
Simptome aparent banale, urmate de un diagnostic devastator
Kerri Robbins, din statul Utah, avea un stil de viață activ și nu se confruntase cu probleme medicale majore. Totul s-a schimbat în anul 2022, când, în timpul unui antrenament desfășurat acasă, a început brusc să tușească și să întâmpine dificultăți de respirație.
La scurt timp, femeia a devenit dezorientată și nu mai putea răspunde coerent la întrebări simple. Soțul său a observat comportamentul neobișnuit și a alertat serviciile de urgență.
Investigațiile efectuate de medici au scos la iveală o descoperire șocantă: două tumori cerebrale. Ulterior, analizele suplimentare au confirmat diagnosticul care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna – cancer pulmonar în stadiul IV.
Cum a ajuns radonul principalul suspect
Pentru Kerri Robbins, vestea a fost greu de înțeles. Neavând antecedente de fumat și fără factori de risc evidenți, femeia și medicii au început să caute o posibilă cauză.
Un oncolog i-a atras atenția asupra radonului, un gaz radioactiv natural despre care puțini oameni știu că poate reprezenta un risc major pentru sănătate. Până atunci, femeia nu auzise de această problemă și nu își testase niciodată locuința.
Rezultatele verificărilor au fost alarmante. Specialiștii au descoperit concentrații ridicate de radon în casa sa, iar nivelul de expunere a fost comparat cu efectele consumului a peste trei pachete de țigări pe zi.
Ce spun medicii despre riscul expunerii la radon
Experții atrag atenția că radonul este recunoscut la nivel internațional drept una dintre principalele cauze ale cancerului pulmonar în rândul nefumătorilor.
Gazul este rezultat din dezintegrarea naturală a uraniului din sol și roci și poate pătrunde în locuințe prin fisuri ale fundației sau alte deschideri. Pentru că este incolor, inodor și insipid, prezența sa nu poate fi detectată fără echipamente speciale.
Expunerea pe termen lung poate produce modificări la nivel celular și crește semnificativ riscul apariției cancerului pulmonar.
Testarea locuinței, cea mai importantă măsură de prevenție
Specialiștii subliniază că nivelul de radon poate varia considerabil chiar și între două case aflate una lângă alta. Din acest motiv, singura metodă sigură de a afla dacă o locuință este afectată este efectuarea unei măsurători specializate.
În situațiile în care sunt identificate concentrații ridicate, problema poate fi remediată prin instalarea unor sisteme de ventilație care elimină gazele acumulate sub fundația clădirii. Costurile acestor intervenții sunt, în general, accesibile comparativ cu riscurile pe care le implică expunerea prelungită.
Ce este radonul și care este situația în România
Radonul este un gaz radioactiv natural, considerat a doua cauză a cancerului pulmonar după fumat. Acesta se poate acumula în subsoluri, pivnițe și spații insuficient ventilate, fără a putea fi observat de locatari.
În România, măsurarea nivelului de radon poate fi realizată doar de laboratoare autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), în conformitate cu prevederile Planului Național de Acțiune la Radon.