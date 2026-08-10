Cum prepari zarzavatul cu sare pentru iarnă. Rețeta simplă a bunicii, fără conservant

În această perioadă, gospodinele se pregătesc de zor pentru iarnă și își umplu cămările cu tot felul de bunătăți. Printre conservele nelipsite se numără și zarzavatul, perfect în ciorbele gustoase de peste iarnă. Dacă vrei să-l pregătești exact ca pe vremea bunicii, am descoperit o rețetă simplă de zarzavat cu sare, pus la borcan, fără conservanți. Este ușor de făcut, se păstrează bine și merită încercată!
INGREDIENTE:
1 kg de ardei multicolori, din toate soiurile;
1 kg de morcovi;
300 gr de păstârnac;
300 gr de rădăcină de pătrunjel;
300 gr țelină;
3 kg de roșii;
2 legături de pătrunjel verde;
2 crenguțe de țelină;
2 linguri cu sare pentru murături, neiodată.
MOD DE PREPARARE:
Primul pas în pregătirea zarzavatului este să cureți și să pregătești toate legumele. Este o etapă care poate dura ceva timp, așa că înarmează-te cu puțină răbdare.
Curăță morcovii, țelina, păstârnacul și rădăcina de pătrunjel, apoi spală-le bine sub jet de apă rece și lasă-le la scurs. După ce s-au scurs, dă legumele pe răzătoare sau toacă-le, în funcție de preferințe și de modul în care obișnuiești să le folosești la ciorbe.
Spală bine ardeii, îndepărtează cotoarele și semințele, apoi toacă-i mărunt. Spală verdeața și las-o deoparte, la scurs.
Pentru a curăța ușor roșiile de coajă, pune apă într-o cratiță și las-o să ajungă la punctul de fierbere. Scufundă roșiile în apa clocotită și lasă-le aproximativ un minut. Scoate-le apoi cu o spumieră și transferă-le imediat într-un vas cu apă foarte rece. Acest procedeu oprește procesul termic și permite îndepărtarea cu ușurință a cojii.
După ce ai decojit roșiile, taie-le în jumătăți și îndepărtează cotoarele. Taie-le apoi în cubulețe. Nu uita să toci mărunt și frunzele de țelină, împreună cu lujerii, precum și pătrunjelul verde.
Când toate legumele și verdețurile sunt pregătite, pune-le într-un bol încăpător. Adaugă sarea și amestecă foarte bine, astfel încât aceasta să se distribuie uniform. Lasă amestecul să stea aproximativ 10-15 minute, timp în care sarea va pătrunde în legume și acestea își vor lăsa zeamă.
Între timp, sterilizează borcanele și capacele. După ce legumele au lăsat suficient lichid, scurge-le bine și începe să le așezi în borcanele sterilizate. Îndeasă bine zarzavatul, apoi completează fiecare borcan cu puțin din sucul lăsat de legume. Închide borcanele ermetic cu capacele.
Zeama rămasă de la legume nu trebuie aruncată. O poți păstra într-o sticlă, la frigider, și o poți folosi ulterior pentru a da gust și savoare ciorbelor sau supelor.
După umplerea și închiderea borcanelor urmează sterilizarea. Așază un ștergar curat pe fundul unei cratițe încăpătoare, cu pereții mai înalți, apoi pune borcanele în interior. Toarnă apă în cratiță până aproape de gâtul borcanelor.
Pune cratița pe aragaz și lasă borcanele să fiarbă la foc mediu timp de aproximativ 50-60 de minute, calculând timpul din momentul în care apa începe să fiarbă.
La final, stinge focul și lasă borcanele în apă până când se răcesc complet. Scoate-le apoi cu grijă, șterge-le bine și depozitează-le într-un loc răcoros și ferit de lumină, precum cămara.