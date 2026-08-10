Cum prepari zarzavatul cu sare pentru iarnă. Rețeta simplă a bunicii, fără conservant

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 13:18

În această perioadă, gospodinele se pregătesc de zor pentru iarnă și își umplu cămările cu tot felul de bunătăți. Printre conservele nelipsite se numără și zarzavatul, perfect în ciorbele gustoase de peste iarnă. Dacă vrei să-l pregătești exact ca pe vremea bunicii, am descoperit o rețetă simplă de zarzavat cu sare, pus la borcan, fără conservanți. Este ușor de făcut, se păstrează bine și merită încercată!

Distribuie articolul

Mai multe articole despre zarzavatsarereteta