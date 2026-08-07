Doliu în muzică. S-a stins omul care a reinventat cariera Madonnei și a creat hituri pentru Blur, U2 și All Saints

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 18:35

Lumea muzicii este în doliu după moartea producătorului britanic William Orbit, unul dintre cei mai influenți oameni din industria pop și electronică. Artistul și compozitorul, cunoscut pentru colaborările sale cu Madonna, Blur, All Saints, U2, Pink și numeroși alți muzicieni de renume, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani.

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