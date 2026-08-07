Doliu în muzică. S-a stins omul care a reinventat cariera Madonnei și a creat hituri pentru Blur, U2 și All Saints

Lumea muzicii este în doliu după moartea producătorului britanic William Orbit, unul dintre cei mai influenți oameni din industria pop și electronică. Artistul și compozitorul, cunoscut pentru colaborările sale cu Madonna, Blur, All Saints, U2, Pink și numeroși alți muzicieni de renume, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani.
Familia și apropiații au anunțat că William Orbit a murit în locuința sa pe 23 iulie. În mesajul publicat pe conturile sale de socializare nu a fost precizată cauza decesului.
„Ne va lipsi enorm, atât nouă, cât și tuturor celor ale căror vieți au fost atinse prin muzica, prietenia și bunătatea lui”, se arată în comunicatul transmis de familie și prieteni.
Omul din spatele unuia dintre cele mai mari albume ale Madonnei
William Orbit a rămas în istoria muzicii datorită colaborării cu Madonna la albumul „Ray of Light”, lansat în 1998. Stilul său, care combina influențe trip-hop, techno și jungle, a schimbat radical direcția artistică a cântăreței și a stat la baza unor piese devenite clasice, precum „Frozen”, „The Power of Goodbye” și „Ray of Light”.
Albumul s-a vândut în milioane de exemplare la nivel mondial și i-a adus Madonnei trei premii Grammy în 1999, fiind considerat de mulți critici și fani drept cel mai reușit material discografic din cariera artistei.
Despre perioada petrecută în studio alături de Orbit, Madonna declara:
„William este un geniu complet nebun. Veneam la el cu o idee despre direcția muzicală pe care mi-o doream, fredonam melodii sau citeam versuri, apoi îl lăsam singur în laborator. Uneori mergea exact în direcția pe care o aveam în minte, alteori pornea complet pe alt drum. Ajungeam să avem piese trance de opt minute, pe care apoi le tot modificam până când căpătau forma finală. Am muncit enorm împreună.”
O carieră care a influențat muzica pop timp de decenii
Succesul lui William Orbit nu s-a limitat la colaborarea cu Madonna. De-a lungul carierei, producătorul britanic și-a pus amprenta asupra unor materiale semnate de Blur, All Saints, U2, Pink, Britney Spears, Robbie Williams, Melanie C, Chris Brown, No Doubt și Nadine Coyle.
Printre cele mai apreciate proiecte ale sale se numără albumul „13” al trupei Blur, dar și hiturile „Pure Shores” și „Black Coffee” lansate de All Saints, ambele ajunse pe primul loc în topurile britanice.
Orbit a produs și două dintre piesele incluse pe compilația „The Best of 1990-2000” a trupei U2, respectiv „Electrical Storm” și „The Hands That Built America”, aceasta din urmă fiind folosită în filmul „Gangs of New York”, regizat de Martin Scorsese.
În 2014 a readus în atenția publicului duetul dintre Freddie Mercury și Michael Jackson, „There Must Be More to Life Than This”, înregistrat inițial la începutul anilor '80 și finalizat de Orbit după mai bine de trei decenii.
Drumul dificil până la succes
Născut în 1956 sub numele William Wainwright, în nordul Londrei, viitorul producător provenea dintr-o familie de profesori. A părăsit școala la 16 ani și a dus o perioadă o viață boemă, locuind într-un squat și acceptând diverse munci prost plătite.
În 1980 a înființat formația de muzică electronică și ambient Torch Song, alături de Laurie Mayer și Grant Gilbert. Grupul a lansat trei albume între 1984 și 1987, perioadă în care Orbit și-a perfecționat tehnicile de producție într-un studio construit cu echipamente analogice și digitale.
Experiența acumulată l-a adus rapid în atenția marilor case de discuri, iar înainte de colaborările celebre a realizat coloane sonore pentru filme și remixuri pentru numeroși artiști pop, inclusiv pentru Madonna.
Cum a ajuns să colaboreze cu Madonna
La mijlocul anilor '90, Madonna încerca să își reinventeze stilul muzical și renunțase la mai multe sesiuni de înregistrări realizate alături de producătorul Babyface.
Managerul artistei i-a cerut lui William Orbit să trimită câteva compoziții, iar acestea au convins-o imediat pe cântăreață să înceapă colaborarea.
Producătorul avea să spună mai târziu că succesul a venit după ani întregi de muncă și răbdare.
„Continuă să muncești, perfecționează-te și, la un moment dat, apare și șansa care îți schimbă viața.”
După „Ray of Light”, Orbit a mai lucrat la trei piese de pe albumul „Music”, precum și la single-urile „Beautiful Stranger”, inclus pe coloana sonoră a filmului Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, și „American Pie”, reinterpretarea celebrului cântec al lui Don McLean pentru filmul The Next Best Thing.
Colaborarea cu Madonna a fost reluată și în 2012, când a coprodus șase piese de pe albumul „MDNA”.
La începutul acestui an, Orbit declara despre artistă:
„O voi iubi mereu pe femeia aceasta. Serios. Ea mi-a făcut cariera.”
A vorbit deschis despre lupta cu dependențele
Într-un interviu acordat în 2021, William Orbit a povestit că în urmă cu câțiva ani a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de consumul mai multor substanțe.
Artistul a recunoscut că folosea marijuana, LSD, ciuperci halucinogene, MDMA, cocaină, codeină și alte substanțe, ajungând să sufere un episod psihotic pentru care a fost internat.
După întreruperea consumului și tratamentul urmat, Orbit spunea că și-a revenit complet.
Mesaje de omagiu din partea industriei muzicale
Vestea morții sale a fost urmată de numeroase mesaje de condoleanțe din partea artiștilor care au colaborat cu el de-a lungul anilor.
Melanie C a transmis pe rețelele de socializare:
„A fost o onoare să lucrez cu acest mare om.”
La rândul său, omul de afaceri din industria muzicală Merck Mercuriadis l-a descris pe William Orbit drept „un geniu” și a afirmat că a fost „probabil cel mai important producător al anilor '90 și 2000, iar influența lui va continua să se simtă pentru totdeauna în muzică”.