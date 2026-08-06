Trei zodii încep un nou capitol până la sfârșitul lunii august. Se anunță schimbări majore în dragoste, carieră și bani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 18:06

Sfârșitul lunii august vine cu vești bune pentru trei zodii care intră într-o perioadă de transformări majore. Sub influența tranzitelor astrale, acești nativi au șansa de a lăsa în urmă problemele din trecut și de a profita de oportunități care le pot schimba destinul. Astrologii spun că deciziile luate în această perioadă vor avea un impact important asupra următoarelor luni.

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