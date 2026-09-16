La câte grade se spală pilota înainte de sezonul rece. Trucurile simple care te scapă de mirosul de ”închis”

Odată cu venirea sezonului rece, pilotele groase, păturile și lenjeriile de sezon ies din dulap și își reiau locul în dormitor. Chiar dacă au fost spălate înainte de depozitare, după câteva luni într-un spațiu închis acestea pot căpăta un miros neplăcut de „închis”, mai ales dacă dulapul nu a fost suficient de bine ventilat sau dacă textilele au fost depozitate într-un sac în care a rămas umezeală. Aerisirea poate reduce mirosul, însă nu este întotdeauna suficientă. Înainte de a pune pilota din nou pe pat, verifică eticheta de întreținere și ține cont de materialul exterior și de tipul umpluturii. Temperatura de spălare diferă de la un model la altul.
La câte grade se spală pilota
Cel mai important este să urmezi instrucțiunile de pe eticheta producătorului. Nu toate pilotele pot fi spălate la aceeași temperatură, iar alegerea unui program de 60 de grade doar pentru că este vorba despre un articol de pat poate deteriora materialul sau umplutura.
Pilotele cu umplutură sintetică, din microfibră sau fibre tubulare pot fi, în multe cazuri, spălate la 30-40 de grade, folosind un program delicat. Pentru pilotele din lână, temperatura recomandată este de regulă de maximum 30 de grade, dacă eticheta permite spălarea la mașină.
În cazul pilotelor cu puf, pene sau mătase, instrucțiunile de întreținere pot fi diferite. Unele modele necesită programe speciale, iar altele sunt recomandate pentru curățare profesională.
Temperatura de 60 de grade este folosită frecvent pentru lenjeriile care permit acest lucru, inclusiv în contextul combaterii acarienilor. Potrivit Allergy UK, spălarea la 60°C sau la temperaturi mai ridicate poate distruge acarienii, în timp ce temperaturile mai scăzute pot elimina o parte dintre alergeni, fără a distruge neapărat acarienii.
Totuși, această recomandare nu înseamnă că orice pilotă trebuie spălată la 60°C. Dacă eticheta indică o temperatură maximă de 30 sau 40 de grade, aceasta trebuie respectată.
Nu înghesui pilota în mașina de spălat
Un alt aspect important este dimensiunea tamburului. Faptul că pilota încape în mașina de spălat nu înseamnă neapărat că aceasta are suficient spațiu pentru a fi curățată corespunzător.
Când se îmbibă cu apă, pilota devine mult mai grea. Dacă ocupă aproape tot tamburul, apa și detergentul nu mai pot circula eficient prin material, iar clătirea poate fi incompletă.
Ideal este ca pilota să aibă suficient spațiu pentru a se mișca în timpul ciclului de spălare. Dacă mașina de acasă este prea mică, este mai sigur să folosești o mașină cu o capacitate mai mare sau să apelezi la o curățătorie.
Pentru spălare, alege un detergent delicat și respectă doza recomandată. Balsamul nu este potrivit pentru toate tipurile de umplutură. În cazul pufului, de exemplu, acesta poate afecta structura umpluturii și poate favoriza aglomerarea acesteia.
Cum scapi de mirosul de ”închis”
Dacă pilota miroase după lunile petrecute în dulap, primul pas este să o scoți din husă sau din sacul în care a fost depozitată și să o lași la aer într-un spațiu bine ventilat.
Profită de acest moment pentru a verifica atent pilota. Uită-te după pete, zone umede sau eventuale urme de mucegai. Dacă există semne de umezeală, simpla aerisire nu este suficientă.
În cazul în care eticheta permite spălarea, un ciclu complet de curățare este o soluție mai eficientă decât folosirea unui parfum pentru textile. Pulverizarea unui produs parfumat poate doar să mascheze temporar mirosul, fără să rezolve cauza acestuia, potrivit sursei.
Uscarea este la fel de importantă ca spălarea
După spălare, nu te grăbi să pui pilota înapoi în dulap. Uscarea completă este esențială.
O pilotă care rămâne umedă în interior poate căpăta din nou un miros neplăcut și poate crea condiții favorabile pentru apariția mucegaiului.
Dacă eticheta permite, pilota poate fi uscată într-un uscător, folosind temperatura indicată de producător. În caz contrar, las-o într-un spațiu foarte bine ventilat și asigură-te că este uscată în profunzime, nu doar la suprafață.
În special în cazul pilotelor cu puf sau al altor umpluturi voluminoase, procesul poate dura mai mult decât pare. Scutură pilota periodic pentru ca umplutura să se distribuie uniform și să se usuce corespunzător.
Ce verifici înainte să pui pilota pe pat
După uscare, scutură bine pilota și verifică dacă umplutura este distribuită uniform. Dacă observi zone tari, aglomerate sau încă umede, nu o pune încă în husă și nu o folosi.
Merită verificat și dulapul în care a fost depozitată. Dacă și alte textile au același miros de umezeală, este posibil ca problema să provină din spațiul de depozitare, nu din pilotă.
Un dulap bine aerisit și un nivel redus al umidității contribuie la prevenirea mirosurilor neplăcute și a problemelor asociate umezelii.
Cum depozitezi corect pilota până sezonul viitor
Pentru ca problema să nu se repete, pilota trebuie depozitată doar după ce este complet curată și uscată. Evită să o închizi într-un spațiu în care poate rămâne umezeală și, dacă este posibil, alege o soluție de depozitare care permite o minimă circulație a aerului.