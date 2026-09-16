La câte grade se spală pilota înainte de sezonul rece. Trucurile simple care te scapă de mirosul de ”închis”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 21:18

Odată cu venirea sezonului rece, pilotele groase, păturile și lenjeriile de sezon ies din dulap și își reiau locul în dormitor. Chiar dacă au fost spălate înainte de depozitare, după câteva luni într-un spațiu închis acestea pot căpăta un miros neplăcut de „închis”, mai ales dacă dulapul nu a fost suficient de bine ventilat sau dacă textilele au fost depozitate într-un sac în care a rămas umezeală. Aerisirea poate reduce mirosul, însă nu este întotdeauna suficientă. Înainte de a pune pilota din nou pe pat, verifică eticheta de întreținere și ține cont de materialul exterior și de tipul umpluturii. Temperatura de spălare diferă de la un model la altul.

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