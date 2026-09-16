Cum se prepară zacusca turcească. Ingredientele care o fac diferită de cea românească

Bucătăria turcească este plină de preparate în care legumele, condimentele și aromele intense ocupă un loc important, iar Shakshuka se numără printre rețetele cunoscute și dincolo de granițele Turciei. Preparatul are la bază vinete, roșii și ardei și poate fi pus pe masă atât ca aperitiv, cât și ca fel principal.
La prima vedere, Shakshuka poate aminti de zacusca românească de vinete, însă cele două rețete nu trebuie confundate. Modul de preparare este diferit, iar textura finală nu seamănă în totalitate. În plus, varianta turcească pune mai mult accent pe usturoi, ardei și condimente, în timp ce zacusca românească are, în general, un gust mai dulceag și este pregătită adesea pentru conservare.
Ce este Shakshuka și de ce seamănă cu zacusca românească
Shakshuka este întâlnită în bucătăria turcească și în alte bucătării din regiune, existând mai multe variante ale preparatului, în funcție de zonă. În Turcia, rețeta cunoscută sub denumirea de şakşuka este asociată în special cu legumele prăjite și sosul de roșii.
Există însă o diferență importantă față de versiunea de Shakshuka devenită cunoscută la nivel internațional. Preparatul turcesc pe bază de vinete nu este neapărat varianta care conține ouă. În această rețetă, vinetele sunt ingredientul principal și dau preparatului caracterul său specific.
Asemănarea cu zacusca românească vine în primul rând din combinația de vinete, roșii și ardei. De aici apare și denumirea de „zacusca turcească de vinete”, folosită uneori pentru Shakshuka.
Cele două preparate au însă texturi și metode de preparare diferite, iar scopul pentru care sunt pregătite nu este același.
Ingredientele necesare pentru Shakshuka
Pentru aproximativ 4-6 persoane, lista de ingrediente este următoarea:
2-3 vinete;
3-4 roșii bine coapte sau aproximativ 400 g de roșii tocate;
2 ardei verzi;
1 ceapă;
2-3 căței de usturoi;
3-4 linguri de ulei de măsline sau ulei vegetal;
1 linguriță de boia dulce;
sare și piper, după gust;
puțin pătrunjel verde, pentru servire.
Rețeta poate fi adaptată în funcție de gust. Pentru un preparat mai picant pot fi adăugați ardei iuți, iar cei care preferă arome diferite pot folosi și alte condimente.
Cum se prepară Shakshuka pas cu pas
Pregătirea începe cu vinetele. Acestea se spală și se taie în cuburi sau în bucăți potrivite.
În cazul anumitor soiuri, vinetele pot avea un gust amar. Pentru a-l reduce, bucățile se presară cu sare și se lasă aproximativ 20-30 de minute. Ulterior, se clătesc și se usucă foarte bine.
Vinetele pot fi apoi prăjite în ulei până când se înmoaie și formează o crustă ușoară. Pentru o versiune mai puțin grea, acestea pot fi și coapte la cuptor, folosind o cantitate mică de ulei.
Separat, se pregătesc celelalte legume. Ceapa și ardeii se toacă și se pun la călit într-o tigaie cu puțin ulei. Când legumele s-au înmuiat, se adaugă usturoiul și se mai gătesc pentru scurt timp, astfel încât aroma acestuia să se elibereze.
Următorul pas este adăugarea roșiilor tocate. În tigaie se pun apoi boiaua dulce, sarea și piperul.
Sosul se fierbe la foc mic până când roșiile scad suficient și compoziția capătă o consistență mai groasă.
Când sosul este pregătit, se adaugă vinetele. Acestea se amestecă ușor cu sosul de roșii, astfel încât bucățile să nu se sfărâme și să își păstreze forma.
Preparatul mai rămâne câteva minute pe foc, timp în care aromele legumelor, usturoiului și condimentelor se combină.
Shakshuka poate fi consumată imediat, cât este caldă, dar este gustoasă și după răcire. În Turcia, astfel de preparate pe bază de legume sunt servite adesea ca meze, alături de pâine proaspătă, iaurt sau alte aperitive.
Shakshuka și zacusca românească nu au aceeași textură
Deși cele două preparate sunt asemănătoare prin ingredientele folosite, există diferențe importante între ele.
Una dintre cele mai evidente este textura. Zacusca românească are, de regulă, o compoziție omogenă. Legumele sunt tocate și fierte împreună mai mult timp, până când rezultatul final devine o pastă consistentă.
În cazul Shakshuka, legumele își păstrează mai mult forma. Bucățile de vinete rămân vizibile în preparat, iar sosul de roșii le înconjoară fără ca întregul amestec să ajungă la consistența omogenă specifică zacuscăi.
Și modul în care sunt pregătite ingredientele diferă.
Pentru zacusca românească, vinetele și ardeii sunt în mod tradițional copți, apoi curățați. Ulterior, aceștia sunt gătiți împreună cu ceapa și roșiile sau sucul de roșii.
Compoziția este lăsată la fiert pentru o perioadă mai lungă, până când scade suficient, iar uleiul începe să se separe.
În cazul Shakshuka, vinetele sunt adesea prăjite sau gătite separat înainte de a fi combinate cu sosul de roșii. Această etapă contribuie și la textura diferită a preparatului turcesc.
Zacusca românească este făcută pentru lunile reci
O altă diferență importantă ține de modul în care cele două preparate sunt consumate.
Zacusca românească este pregătită frecvent în cantități mari la sfârșitul verii și începutul toamnei. Scopul este ca preparatul să fie pus în borcane și păstrat pentru lunile reci.
Rețeta tradițională de zacuscă are la bază, în funcție de regiune și de preferințele fiecărei familii, vinete coapte, ardei copți, ceapă, roșii sau suc de roșii și ulei.
Ingredientele sunt gătite împreună, iar compoziția este fiartă până când ajunge la consistența specifică zacuscăi.
Gustul este, de obicei, dulceag, afumat și intens. Aroma este influențată în special de legumele coapte folosite în preparare.
Shakshuka pune mai mult accent pe usturoi și condimente
În Shakshuka, vinetele, roșiile și ardeii formează baza preparatului, însă usturoiul și condimentele pot avea un rol mai pronunțat.
Față de zacuscă, preparatul turcesc este mai puțin concentrat, iar legumele își păstrează într-o măsură mai mare forma și textura.
Shakshuka este destinată, în general, consumului imediat sau în zilele următoare. În varianta obișnuită, nu este pregătită ca un produs care să fie conservat pentru mai multe luni.
Prin urmare, faptul că Shakshuka este comparată cu zacusca românească se datorează în principal combinației de vinete, roșii și ardei. Cele două rețete nu sunt însă identice.
Shakshuka se consumă proaspătă
În cazul Shakshuka, situația este diferită. Preparatul turcesc nu este, în mod obișnuit, destinat conservării peste iarnă.
Este recomandat să fie pregătit în cantități potrivite pentru consum. Dacă nu este mâncat imediat, poate fi păstrat la frigider, în recipiente închise.
Astfel, sezonul vinetelor poate fi o ocazie de a încerca ambele variante. Zacusca românească rămâne preparatul asociat în special cu pregătirile pentru cămară și lunile reci, în timp ce Shakshuka oferă o combinație de vinete, roșii, ardei, usturoi și condimente potrivită pentru o masă consumată proaspăt.