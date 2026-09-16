Cum se prepară zacusca turcească. Ingredientele care o fac diferită de cea românească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 10:20

Bucătăria turcească este plină de preparate în care legumele, condimentele și aromele intense ocupă un loc important, iar Shakshuka se numără printre rețetele cunoscute și dincolo de granițele Turciei. Preparatul are la bază vinete, roșii și ardei și poate fi pus pe masă atât ca aperitiv, cât și ca fel principal.

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