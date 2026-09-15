Cât timp trebuie aerisită casa iarna. Greșeala pe care o fac mulți când lasă geamul rabatat ore întregi

Odată cu venirea frigului, aerisirea locuinței devine o provocare pentru multe persoane. De teama pierderii căldurii, unii preferă să lase geamul rabatat timp de zeci de minute sau chiar ore. Specialiștii recomandă însă o altă metodă: aerisirea scurtă și intensă, cu fereastra deschisă complet. În sezonul rece, câteva minute pot fi suficiente pentru împrospătarea aerului dintr-o cameră, fără ca pereții, mobilierul și celelalte obiecte din locuință să se răcească excesiv.
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna
Potrivit recomandărilor organizației germane pentru protecția consumatorilor Verbraucherzentrale, iarna este indicat ca ferestrele să fie deschise complet timp de aproximativ 5-10 minute.
Atunci când temperaturile exterioare coboară sub 0 grade Celsius, perioada de aerisire poate fi redusă la 3-5 minute.
Aerisirea poate fi și mai rapidă dacă există posibilitatea de a deschide simultan ferestre aflate pe laturi diferite ale locuinței. Prin această aerisire încrucișată, curentul de aer accelerează schimbul de aer, iar aproximativ cinci minute pot fi suficiente.
Dacă ferestrele sunt amplasate pe aceeași latură a locuinței, schimbul de aer poate dura mai mult, aproximativ 10 minute.
Durata nu trebuie însă tratată ca o regulă strictă. Necesarul de aerisire depinde de temperatura de afară, dimensiunea încăperii, numărul persoanelor din locuință și activitățile desfășurate în interior.
De ce nu este bine să lași geamul rabatat ore întregi
Una dintre cele mai frecvente greșeli în timpul iernii este menținerea ferestrei în poziție rabatată pentru perioade foarte lungi.
O fereastră rabatată permite schimbul de aer, însă acesta se produce mai lent decât atunci când fereastra este deschisă complet. Potrivit Verbraucherzentrale, o fereastră deschisă larg poate aerisi eficient o încăpere în aproximativ 5-10 minute, în timp ce o fereastră rabatată poate necesita aproximativ 15-30 de minute.
Dacă geamul rămâne rabatat ore întregi, locuința pierde căldură în mod constant. În plus, suprafețele din apropierea ferestrei se pot răci, ceea ce poate favoriza apariția condensului.
Prin urmare, în sezonul rece, este mai eficient să deschizi complet fereastra pentru câteva minute și să repeți aerisirea de mai multe ori pe zi, decât să o lași permanent rabatată.
Ce trebuie să faci cu caloriferul în timpul aerisirii
Dacă există un calorifer montat sub fereastră, robinetul termostatic poate fi închis pe durata aerisirii.
După închiderea ferestrei, caloriferul poate fi redeschis. Astfel, sistemul de încălzire nu va încerca să compenseze în mod inutil scăderea bruscă a temperaturii din apropierea ferestrei.
Aerisirea reduce riscul de condens și mucegai
Aerisirea locuinței nu are rolul doar de a aduce aer proaspăt. În interior se produce permanent umezeală prin respirație, gătit, dușuri și uscarea hainelor.
Când aerul cald și umed intră în contact cu suprafețe reci, precum ferestrele sau pereții exteriori, poate apărea condensul. Dacă umiditatea rămâne ridicată pentru perioade lungi, condițiile pot deveni favorabile dezvoltării mucegaiului.
Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) recomandă menținerea umidității relative din locuință sub 60%, ideal între 30% și 50%.
Geamurile aburite frecvent pot fi un semnal că nivelul de umiditate din interior este prea ridicat.
De ce aerul rece de afară poate ajuta la reducerea umidității
Chiar dacă aerul rece de afară pare neplăcut în timpul iernii, acesta poate contribui la reducerea umidității din locuință.
Aerul rece poate conține mai puțini vapori de apă decât aerul cald. Atunci când aerul exterior intră în casă și este încălzit, umiditatea relativă a acestuia scade. Din acest motiv, aerisirea poate fi utilă chiar și în zilele foarte reci.
De câte ori trebuie aerisită casa pe zi
Ca regulă generală, în sezonul rece, locuința poate fi aerisită cel puțin de trei ori pe zi, timp de aproximativ 5-10 minute.
Dormitorul este bine să fie aerisit dimineața, după trezire. În bucătărie și baie, aerisirea este recomandată imediat după activitățile care produc multă umezeală.
După duș, gătit sau uscarea hainelor în interior, poate fi necesară o aerisire suplimentară.
Dacă locuința are hotă sau ventilatoare cu evacuare la exterior, acestea pot fi folosite pentru eliminarea rapidă a umezelii.
Un higrometru poate arăta dacă aerisești suficient
Pentru persoanele care se confruntă frecvent cu geamuri aburite sau condens, un higrometru poate fi util. Aparatul măsoară umiditatea relativă din încăpere și poate indica dacă este necesară o aerisire mai frecventă.
În loc să lași fereastra rabatată ore întregi, o soluție mai eficientă este să o deschizi complet pentru câteva minute și să repeți procesul pe parcursul zilei, potrivit sursei.