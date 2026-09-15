Cât timp trebuie aerisită casa iarna. Greșeala pe care o fac mulți când lasă geamul rabatat ore întregi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 18:12

Odată cu venirea frigului, aerisirea locuinței devine o provocare pentru multe persoane. De teama pierderii căldurii, unii preferă să lase geamul rabatat timp de zeci de minute sau chiar ore. Specialiștii recomandă însă o altă metodă: aerisirea scurtă și intensă, cu fereastra deschisă complet. În sezonul rece, câteva minute pot fi suficiente pentru împrospătarea aerului dintr-o cameră, fără ca pereții, mobilierul și celelalte obiecte din locuință să se răcească excesiv.

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