Test de inteligență: poți găsi litera diferită în doar 11 secunde? Unde se ascunde intrusul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 sept. 2026, 17:40

Un nou test de atenție îți pune la încercare concentrarea și viteza de reacție. În imagine apar numeroase litere „M”, însă una dintre ele este diferită. Provocarea este să identifici litera „N” în maximum 11 secunde.

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