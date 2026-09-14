Test de inteligență: poți găsi litera diferită în doar 11 secunde? Unde se ascunde intrusul

Un nou test de atenție îți pune la încercare concentrarea și viteza de reacție. În imagine apar numeroase litere „M”, însă una dintre ele este diferită. Provocarea este să identifici litera „N” în maximum 11 secunde.
Testul care îți pune atenția la încercare
Dacă îți plac jocurile de perspicacitate, următoarea provocare poate fi o modalitate simplă de a-ți testa atenția. Imaginea conține 11 rânduri formate în principal din litera M, iar printre acestea se află un singur caracter diferit.
Misiunea este să găsești litera N, fără să depășești timpul-limită de 11 secunde.
La prima vedere, toate caracterele par aproape identice, motiv pentru care diferența poate fi dificil de observat. Tocmai această asemănare îi poate determina pe participanți să treacă de mai multe ori cu privirea peste aceeași zonă.
Ai doar 11 secunde să găsești răspunsul
Pentru a rezolva testul, privește cu atenție atât rândurile, cât și coloanele. Încearcă să nu te lași distras de numărul mare de caractere asemănătoare.
Un astfel de exercițiu poate fi folosit ca joc de atenție și poate fi o provocare amuzantă pentru familie sau prieteni. Potrivit sursei citate, astfel de activități interactive sunt asociate cu stimularea atenției și a unor procese cognitive, însă rezultatul unui asemenea joc nu reprezintă, în sine, o măsurătoare științifică a nivelului de inteligență.
Așadar, pornește cronometrul și încearcă să identifici intrusul înainte ca cele 11 secunde să se scurgă.
Ai nevoie de un indiciu?
Dacă ai analizat imaginea și încă nu ai reușit să identifici litera diferită, există un mic indiciu.
Concentrează-ți atenția asupra jumătății superioare a imaginii și verifică atent caracterele de la intersecția dintre rânduri și coloane.
Nu te grăbi să privești fiecare literă separat. Diferența este subtilă și poate fi mai ușor observată dacă urmărești imaginea pe zone.
Soluția testului: unde se află litera N
Dacă timpul s-a terminat și nu ai găsit răspunsul, iată soluția.
Litera N este poziționată la intersecția dintre al treilea rând și a cincea coloană.
Așadar, caracterul care pare să fie un „M” este, de fapt, litera N.
Dacă ai identificat-o în mai puțin de 11 secunde, ai trecut cu succes provocarea de atenție. Dacă nu, nu este niciun motiv de îngrijorare: testul este conceput în primul rând ca un exercițiu de observație și divertisment și nu poate stabili singur cât de inteligentă este o persoană.