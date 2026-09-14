Alegi mobilă sau alegi un stil de viață? Ce trebuie să știi înainte să mobilezi livingul

Scris de Catalina Anghel Publicat: 14 sept. 2026, 12:35

De ce livingul e mai mult decât o cameră Există o diferență subtilă între o cameră de zi locuită și una doar decorată. Mobila de living nu e un fundal neutru - e un sistem de semnale care spune vizitatorilor, dar și ție însuți, cum îți organizezi viața, ce prețuiești și cât de mult confort ești dispus să îți permiți cu adevărat.

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