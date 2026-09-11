Amendă uriașă pentru trei persoane care au cules ilegal usturoi de munte. Ce s-a întâmplat cu cele 20 de kilograme confiscate

Trei persoane din Turcia au fost sancționate cu amenzi de peste 2 milioane de lire turcești după ce ar fi recoltat ilegal aproximativ 20 de kilograme de usturoi de munte din regiunea Tunceli. Planta este o specie endemică protejată, iar autoritățile au decis să replanteze exemplarele confiscate în habitatul lor natural.
Cazul a fost descoperit după ce jandarmii și reprezentanții Direcției pentru Conservarea Naturii și Parcurilor Naționale (DKMP) au primit informații despre o posibilă recoltare ilegală în zona văii Ahpanos.
În urma verificărilor, oamenii legii au identificat mașina despre care existau informații că ar fi fost folosită pentru transportul plantelor. Vehiculul a fost oprit la postul de jandarmerie Karşılar, aflat în zona Parcului Național Valea Munzur, arată haberler.com.
Aproape 20 de kilograme de usturoi, ascunse într-un sac
În timpul controlului efectuat asupra autoturismului, jandarmii au descoperit un sac în care se aflau aproximativ 20 de kilograme de usturoi de munte Tunceli.
Cele trei persoane au fost sancționate în baza legislației turcești privind protecția mediului și conservarea speciilor sălbatice.
Valoarea totală a amenzilor aplicate a ajuns la 2.097.735 de lire turcești, echivalentul a aproximativ 40.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de presa locală.
Sancțiunile ridicate reflectă statutul special al plantei și măsurile adoptate de autoritățile turcești pentru combaterea recoltării neautorizate din flora spontană.
De ce este protejat usturoiul de munte din Tunceli
Usturoiul de Tunceli, cunoscut sub denumirea științifică Allium tuncelianum, este o plantă endemică rară. Aceasta crește în special în zonele montane de mare altitudine din regiunea Munților Munzur și în apropierea Parcului Național Valea Munzur.
Specia este inclusă în Cartea Roșie a Plantelor din Turcia, unde este clasificată în categoria speciilor vulnerabile.
Unul dintre elementele prin care poate fi diferențiat de usturoiul obișnuit este forma bulbului. În locul mai multor căței, Allium tuncelianum formează un singur bulb, asemănător unei cepe de dimensiuni mici.
Planta are aroma specifică usturoiului, însă este descrisă ca fiind mai puțin iute și ușor mai dulce.
Recoltarea excesivă a afectat populația sălbatică
Autoritățile consideră că recoltarea excesivă a exemplarelor care cresc spontan a contribuit la diminuarea populațiilor acestei plante.
Tocmai de aceea, culegerea fără autorizație este interzisă și poate atrage sancțiuni importante.
Pe lângă valoarea ecologică a speciei, cercetările menționate în materialul inițial indică prezența unor compuși fenolici și o activitate antioxidantă ridicată.
Popularitatea plantei și recoltarea din mediul natural au determinat autoritățile să intensifice măsurile de protecție.
Cele 20 de kilograme confiscate au fost replantate
În loc ca plantele recuperate să fie distruse, echipele DKMP au decis să le readucă în mediul natural.
Cele aproximativ 20 de kilograme de usturoi de munte au fost transportate înapoi în zonele din care ar fi fost recoltate și replantate.
Prin această măsură, autoritățile au urmărit atât recuperarea exemplarelor confiscate, cât și reducerea impactului asupra unei specii deja vulnerabile.