Amendă uriașă pentru trei persoane care au cules ilegal usturoi de munte. Ce s-a întâmplat cu cele 20 de kilograme confiscate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 16:49

Trei persoane din Turcia au fost sancționate cu amenzi de peste 2 milioane de lire turcești după ce ar fi recoltat ilegal aproximativ 20 de kilograme de usturoi de munte din regiunea Tunceli. Planta este o specie endemică protejată, iar autoritățile au decis să replanteze exemplarele confiscate în habitatul lor natural.

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