Spectacol impresionant pe cer: aproximativ 4.000 de păsări s-au rotit în jurul turlei unei biserici

O scenă neobișnuită a atras atenția locuitorilor din Salem, după ce cerul de deasupra unei biserici a fost acoperit de un stol uriaș de păsări. Aproximativ 4.000 de exemplare au fost surprinse în zbor, formând cercuri strânse în jurul turlei, într-un spectacol care i-a făcut pe mulți să se gândească la scenele din filmele de groază.
Imaginile surprinse în timpul fenomenului au ajuns rapid în mediul online și au stârnit numeroase reacții. Unii dintre cei care au văzut filmarea au crezut inițial că în jurul bisericii zboară lilieci, însă explicația este una cât se poate de naturală.
Ce păsări au format stolul uriaș
Potrivit informațiilor publicate de AccuWeather, păsările ar fi fost din specia Vaux's swift, o drepnea de dimensiuni mici întâlnită în vestul Americii de Nord.
Aceste păsări migratoare sunt cunoscute pentru comportamentul lor spectaculos. În anumite perioade ale anului, ele se adună în număr foarte mare și își caută locuri sigure în care să înnopteze.
Fenomenul poate fi observat în special în apropierea amurgului. Stolurile se deplasează rapid pe cer, iar mișcările sincronizate ale miilor de păsări pot crea impresia unui vârtej care se rotește în jurul unei clădiri.
Momentul care i-a impresionat pe martori
În cazul observat în Salem, păsările au fost văzute zburând în cercuri tot mai strânse în jurul turlei unei biserici.
Momentul cel mai spectaculos s-a produs atunci când întregul stol a coborât aproape simultan și s-a îndreptat către coșul de fum al clădirii.
Comportamentul nu este neobișnuit pentru această specie. Coșurile mari de fum ale unor clădiri pot reprezenta adăposturi ideale pentru drepnele, care le folosesc pentru a se proteja pe timpul nopții.
Astfel, ceea ce pentru oameni poate părea o scenă desprinsă dintr-un film de groază este, de fapt, un comportament asociat cu migrația și cu strategia păsărilor de a se adăposti.
Vaux's swift, una dintre cele mai mici drepnele din America de Nord
Vaux's swift este o pasăre de dimensiuni reduse, care măsoară aproximativ 11 centimetri. Are aripi lungi, cu formă asemănătoare unei seceri, adaptate pentru zborul rapid și susținut.
Specia este întâlnită în special în partea vestică a Americii de Nord și este migratoare. În sezonul rece, păsările se deplasează către Mexic și America Centrală, unde își petrec perioada de iernare.
Un aspect remarcabil este faptul că aceste păsări își petrec o mare parte din viață în aer. Sunt insectivore și se hrănesc cu insecte capturate în timpul zborului.
De ce se adună mii de păsări în jurul coșurilor de fum
Vaux's swift a devenit cunoscută și datorită obiceiului de a forma stoluri impresionante în timpul migrației. La apus, mii de exemplare pot zbura deasupra unui coș de fum înainte de a coborî rapid și aproape sincronizat în interiorul acestuia.
Coșurile de fum ale clădirilor vechi oferă un spațiu protejat în care păsările se pot odihni peste noapte.
Prin urmare, imaginile spectaculoase din Salem nu indică un fenomen inexplicabil. Stolul uriaș reprezintă un exemplu impresionant al comportamentului colectiv al păsărilor în timpul migrației, iar sincronizarea miilor de exemplare a transformat un moment obișnuit din viața lor într-un adevărat spectacol pentru martori.