Spectacol impresionant pe cer: aproximativ 4.000 de păsări s-au rotit în jurul turlei unei biserici

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 23:02

O scenă neobișnuită a atras atenția locuitorilor din Salem, după ce cerul de deasupra unei biserici a fost acoperit de un stol uriaș de păsări. Aproximativ 4.000 de exemplare au fost surprinse în zbor, formând cercuri strânse în jurul turlei, într-un spectacol care i-a făcut pe mulți să se gândească la scenele din filmele de groază.

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