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Lumea Animalelor· 1 min citire

Păsările din gospodării, în pericol din cauza caniculei

Păsări

Păsări

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 18:32
SursăRealitatea PLUS

Canicula face ravagii în toate sectoarele. Animalele din gospodării sunt afectate de temperaturile mari din această perioadă. Pentru a trece mai ușor peste zilele toride, păsările au nevoie de apă proaspătă, umbră și adăposturi bine aerisite. Astfel riscă să moară. Între timp, oamenii au puțurile secate și abia fac față.

Păsările sunt în pericol, pe caniculă

Fermierii sunt nevoiți să ia măsuri speciale pe timpul caniculei pentru ca animalele din gospodării să treacă cu bine peste perioadă.

Chiar și la fermele de păsări sistemele de ventilație moderne uneori nu fac față, iar păsările consumă de două ori mai multă apă.

Canicula poate duce și la scăderea producției de ouă. Găinile ouă mai rar în această perioadă din cauza disconfortului termic.

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