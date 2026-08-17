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Lumea Animalelor· 1 min citire
Păsările din gospodării, în pericol din cauza caniculei
Păsări
Publicat17 aug. 2026, 18:32
SursăRealitatea PLUS
Canicula face ravagii în toate sectoarele. Animalele din gospodării sunt afectate de temperaturile mari din această perioadă. Pentru a trece mai ușor peste zilele toride, păsările au nevoie de apă proaspătă, umbră și adăposturi bine aerisite. Astfel riscă să moară. Între timp, oamenii au puțurile secate și abia fac față.
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