Și-a regăsit pisica dispărută în urmă cu 17 ani. Mozart a fost găsit în mod neașteptat, în timpul unor incendii

O poveste emoționantă a făcut înconjurul Franței după ce o femeie și-a recuperat pisica dispărută în urmă cu aproape două decenii. Mozart plecase de acasă în 2009 și nu mai fusese văzut de atunci. Animalul a fost identificat recent, după ce a ajuns în grija unei voluntare implicate în salvarea animalelor din zonele afectate de incendiile din regiunea Gironde.
Mozart a dispărut în 2009 și nu s-a mai întors acasă
În urmă cu 17 ani, Mozart locuia împreună cu proprietara sa în Bordeaux. Pisica mai plecase de acasă și în trecut, însă de fiecare dată revenise după o perioadă.
În 2009, însă, situația a fost diferită. Mozart a plecat pentru a treia oară și nu a mai revenit. Au trecut anii, iar proprietara a ajuns să creadă că nu își va mai vedea niciodată animalul de companie.
Destinul a avut însă un final neașteptat.
Pisica a fost găsită în timpul operațiunilor de salvare a animalelor
Mozart a reapărut în localitatea Lège-Cap-Ferret, în sud-vestul Franței, în timp ce voluntarii încercau să salveze animale din zonele afectate de incendiile de vegetație din Gironde, conform FanPage.it.
O voluntară care participa la operațiunile de salvare a găsit pisica și a verificat dacă aceasta putea fi identificată. Animalul avea un microcip, iar informațiile stocate în sistem au permis stabilirea identității proprietarului.
Descoperirea a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât datele indicau că pisica dispăruse din Bordeaux încă din anul 2009.
Persoana ale cărei date figurau în microcip, Elisabeth-Sophie Stevens, a fost contactată pe 25 iulie.
Femeia nu a ezitat atunci când a primit vestea. A recunoscut imediat pisica pe care nu o mai văzuse de aproape 17 ani.
Pentru Stevens, revederea lui Mozart este cu atât mai emoționantă cu cât animalul dispăruse după mai multe plecări de acasă. De această dată, însă, nimeni nu mai știa unde ajunsese sau ce se întâmplase cu el.
„L-am recunoscut imediat. Este ireal”, a povestit femeia, potrivit presei locale.
Mozart va ajunge acum în Dijon
Între timp, viața proprietarei s-a schimbat. Elisabeth-Sophie Stevens locuiește în prezent în Dijon, iar Mozart urmează să fie adus acolo pentru a începe o nouă etapă alături de ea.
Pisica își va întâlni inclusiv fratele vitreg, Gandhi, care are în prezent 15 ani.
Și povestea lui Gandhi este una specială. Mama acestuia fusese găsită după ce dispăruse, iar părinții lui Stevens au adoptat-o când era pui. Animalul fusese abandonat într-o cutie de carton, într-un șanț.
Astfel, revenirea lui Mozart în familie aduce din nou împreună două povești neobișnuite despre pisici care au ajuns, după dispariții, să fie salvate și identificate.
Microcipul a făcut posibilă reîntâlnirea după 17 ani
Cazul lui Mozart scoate în evidență și importanța microcipării animalelor de companie.
Fără microcip, identificarea unei pisici găsite la o distanță considerabilă de locul în care dispăruse ar fi fost extrem de dificilă. În cazul lui Mozart, informațiile înregistrate cu aproape două decenii în urmă au permis stabilirea rapidă a identității animalului și contactarea familiei.
Povestea este cu atât mai impresionantă cu cât pisica a fost găsită după 17 ani, într-un moment în care nimeni nu se mai aștepta ca ea să revină vreodată în viața proprietarei.
Mozart urmează acum să se întoarcă la Dijon, iar întâlnirea cu familia sa reprezintă finalul fericit al unei dispariții care a început în urmă cu aproape două decenii, la Bordeaux.