Și-a regăsit pisica dispărută în urmă cu 17 ani. Mozart a fost găsit în mod neașteptat, în timpul unor incendii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 aug. 2026, 09:35

O poveste emoționantă a făcut înconjurul Franței după ce o femeie și-a recuperat pisica dispărută în urmă cu aproape două decenii. Mozart plecase de acasă în 2009 și nu mai fusese văzut de atunci. Animalul a fost identificat recent, după ce a ajuns în grija unei voluntare implicate în salvarea animalelor din zonele afectate de incendiile din regiunea Gironde.

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