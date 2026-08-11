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Câinele tău știe când ești fericit sau trist. Cercetătorii au descoperit cum „citește” companionul emoția de pe chip

Câinele tău știe când ești fericit sau trist

Câinele tău știe când ești fericit sau trist

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 18:20
SursăAgerpres

O cercetare care a analizat creierul câinilor dezvăluie că cel mai bun prieten al omului poate distinge diferite emoții de pe chipurile oamenilor, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Viena, care spun că studiul lor oferă pentru prima dată dovezi ale unei astfel de abilități, informează Reuters.

În cadrul unui studiu, cercetătorii au folosit învățarea automată pentru a analiza scanări cerebrale provenite de la 12 câini și realizate în timp ce animalele se uitau la imagini cu chipuri umane afișând diferite emoții, a apus universitatea într-un comunicat de presă publicat marți.

Cercetătorii au descoperit că regiunile din creier asociate funcțiilor cognitive superioare și procesării recompenselor - cortexul temporal și nucleul caudat - s-au activat doar la vederea unor imagini cu străini fericiți.

Furia, frica și tristețea nu au activat acele regiuni, potrivit studiului, publicat luni în revista iScience, editată de Cell Press.

Cu toate acestea, când cercetătorii au analizat creierul în ansamblu, au descoperit modele distincte de activitate care diferențiau frica de furie și de tristețe, oferit prima dovadă potrivit căreia câinii pot distinge anumite expresii faciale negative.

Câinii au evoluat pentru a înțelege expresiile

Câinii ''au evoluat alături de noi pentru a ne înțelege expresiile și a coopera cu noi, iar conștientizarea acestui fapt poate schimba modul în care comunicăm cu ei și avem grijă de ei'', a spus autoarea studiului, Laura Cuaya.

În continuare, cercetătorii plănuiesc să analizeze modalitatea prin care câinii percep alte indicii, cum ar fi limbajul corporal, nuanțele vocii și mirosul corpului pentru a interpreta comportamentul oamenilor din jurul lor.

Oamenii de știință speră de asemenea să poată compara modul în care creierele uman și cel canin procesează același semnal emoțional.

Cercetătorii au mai spus că participanții la studiu au fost animale de companie din familii iubitoare și au avertizat asupra posibilității ca animale din alte medii să răspundă diferit la semnale emoționale umane.

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