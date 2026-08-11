Câinele tău știe când ești fericit sau trist. Cercetătorii au descoperit cum „citește” companionul emoția de pe chip

Publicat 11 aug. 2026, 18:20 Sursă Agerpres

O cercetare care a analizat creierul câinilor dezvăluie că cel mai bun prieten al omului poate distinge diferite emoții de pe chipurile oamenilor, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Viena, care spun că studiul lor oferă pentru prima dată dovezi ale unei astfel de abilități, informează Reuters.

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