Harta eclipsei de Soare din 12 august. Locurile din România de unde poate fi observată cel mai bine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 19:03

Românii vor putea urmări eclipsa de Soare din 12 august 2026 doar din anumite zone ale țării, iar diferențele dintre regiuni sunt considerabile. În vest și nord-vest, Luna va acoperi până la aproximativ o treime din discul solar, în timp ce în centrul, sudul și estul țării fenomenul va fi mult mai puțin vizibil.

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