Harta eclipsei de Soare din 12 august. Locurile din România de unde poate fi observată cel mai bine

Românii vor putea urmări eclipsa de Soare din 12 august 2026 doar din anumite zone ale țării, iar diferențele dintre regiuni sunt considerabile. În vest și nord-vest, Luna va acoperi până la aproximativ o treime din discul solar, în timp ce în centrul, sudul și estul țării fenomenul va fi mult mai puțin vizibil.
Eclipsa care va avea loc miercuri, 12 august 2026, este una totală la nivel global, însă din România va putea fi observată doar ca eclipsă parțială. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, astfel că, în țara noastră, Soarele va coborî sub orizont în timp ce încă se află sub acoperirea Lunii.
Harta eclipselor din România. Unde se vede cel mai bine
Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, eclipsa va fi vizibilă în partea de vest a României, iar acoperirea discului solar poate ajunge până la 33%.
Cu cât locul de observare este mai apropiat de vestul și nord-vestul țării, cu atât Luna va acoperi o porțiune mai mare din Soare.
Diferențele sunt vizibile atunci când sunt comparate principalele orașe din România. Procentele aproximative de acoperire sunt:
Oradea – 33%
Satu Mare – 32%
Arad – 31%
Timișoara – 28%
Baia Mare – 26%
Cluj-Napoca – 20%
Bistrița – 16%
Alba Iulia – 15%
Târgu Mureș – 12%
Târgu Jiu – 11%
Suceava – 9%
Râmnicu Vâlcea – 5%
Craiova – 5%
Miercurea Ciuc – 5%
Brașov – 3%
Pitești – 2%
Bacău – 2%
Datele arată cât de mult se schimbă fenomenul de la o regiune la alta. La Oradea, Luna va acoperi aproximativ 33% din discul Soarelui, în timp ce la Timișoara procentul va fi de aproape 28,5%.
La Cluj-Napoca, acoperirea va coborî la aproximativ 19,5%, iar la Brașov va fi de numai aproximativ 2,8%.
Oradea, locul din România unde eclipsa va fi cel mai vizibilă
Dintre marile orașe ale țării, Oradea oferă cele mai bune condiții pentru observarea eclipsei.
Aici, aproximativ 33% din discul solar va fi acoperit de Lună. Satu Mare și Arad se află foarte aproape, cu procente de aproximativ 32%, respectiv 31%.
Timișoara și Baia Mare urmează în clasament. În aceste două orașe, acoperirea va fi de aproximativ 28%, respectiv 26%.
Pe măsură ce ne deplasăm spre centrul țării, fenomenul devine mai puțin evident. La Cluj-Napoca, Luna va acoperi aproximativ 20% din Soare, iar la Alba Iulia procentul va ajunge la circa 15%.
În sudul și estul României, diferența este și mai mare. La Craiova și Râmnicu Vâlcea, acoperirea va fi de aproximativ 5%, în timp ce la Pitești și Bacău va ajunge doar la 2%. La Brașov, aproximativ 3% din suprafața Soarelui va fi acoperită.
Bucureștiul este în afara zonei de vizibilitate
Capitala nu se află în zona din care eclipsa din 12 august 2026 poate fi observată.
Prin urmare, fenomenul nu va putea fi urmărit din București, inclusiv de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.
Pentru cei care vor să urmărească eclipsa din România în condiții cât mai bune, vestul și nord-vestul țării reprezintă zonele cu cele mai mari procente de acoperire.
La ce oră începe eclipsa în România
Fenomenul astronomic se va produce în seara zilei de 12 august, în apropierea momentului în care Soarele apune.
În România, eclipsa va începe în jurul orei 20:18-20:20, însă momentul exact diferă în funcție de localitatea din care este observată.
La Oradea, de exemplu, eclipsa va începe în jurul orei 20:22, iar momentul în care acoperirea este maximă este estimat în jurul orei 20:45.
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” precizează că, din România, Soarele va apune în timp ce este încă eclipsat.
Unde poate fi văzută eclipsa totală
România nu se află pe traiectoria totalității. Deși în țara noastră Luna va acoperi doar o parte din discul solar, eclipsa din 12 august 2026 va fi totală pe o zonă îngustă a globului.
Totalitatea va putea fi observată din regiuni precum Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei, dar și din anumite zone ale Portugaliei și Insulelor Baleare.
În aceste regiuni, Luna va acoperi complet discul Soarelui. Pentru scurt timp, va putea fi observată și coroana solară, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene asociate unei eclipse totale.
Evenimentul are o importanță aparte pentru Europa, deoarece este prima eclipsă totală de Soare vizibilă de pe continent după cea din 1999.
Soarele nu trebuie privit direct
Faptul că eclipsa va fi parțială în România nu înseamnă că Soarele poate fi privit direct în timpul fenomenului.
Observarea fără protecție adecvată poate provoca leziuni grave ale ochilor. Pentru urmărirea eclipsei trebuie utilizate filtre solare sau ochelari special concepuți pentru observarea eclipselor.
Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară. Nici foliile improvizate sau alte metode casnice nu sunt considerate sigure pentru privirea Soarelui.
Astfel, cele mai mari procente de acoperire din România vor fi în zona Oradea, urmată de Satu Mare, Arad, Timișoara și Baia Mare. În celelalte regiuni, Luna va acoperi o porțiune tot mai mică din discul solar, iar vizibilitatea efectivă va depinde și de condițiile meteorologice din seara de 12 august.