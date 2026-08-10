A plătit 105 euro pentru o noapte în Croația, dar ce a găsit în baie l-a revoltat: „Nu mă așteptam la asta”

Un turist care a ales să se cazeze într-un apartament din Zadar, Croația, pentru suma de 105 euro pe noapte, a avut parte de o surpriză neplăcută imediat ce a descoperit o problemă în baie. Rezervorul toaletei avea scurgeri, iar soluția găsită de proprietar a fost una improvizată: o găleată și o cârpă amplasate sub instalație.
Nemulțumit de condițiile găsite în locuința închiriată, turistul a decis să filmeze situația și să publice imaginile pe Reddit. Postarea a atras rapid atenția internauților și a generat numeroase reacții.
O găleată în locul unei reparații
Problema întâmpinată de turist era legată de rezervorul toaletei, care pierdea apă. În loc ca defecțiunea să fie remediată înainte de sosirea clientului, proprietarul ar fi optat pentru o soluție provizorie.
Sub rezervor fusese așezată o găleată, însoțită de o cârpă menită să limiteze efectele scurgerii.
Pentru turist, situația a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât plătise 105 euro pentru o singură noapte de cazare în orașul croat, o destinație foarte căutată în sezonul turistic.
Bărbatul a considerat că această soluție nu este una acceptabilă pentru o locuință oferită spre închiriere turiștilor și a decis să împărtășească experiența online.
Imaginile au stârnit un val de comentarii
Postarea publicată pe Reddit a devenit rapid subiect de discuție. Internauții au reacționat atât cu ironie, cât și cu mesaje critice la adresa proprietarului.
Unii utilizatori au făcut haz de situație și au sugerat, în mod sarcastic, că problema ar fi fost mai ușor de acceptat dacă prețul cazării ar fi fost mai mic.
Alții au considerat că turistul ar trebui să solicite despăgubiri pentru condițiile găsite în apartament.
Turiștii i-au recomandat să ceară banii înapoi
Printre comentariile primite de turist s-au numărat și recomandări practice. Unii utilizatori i-au sugerat să contacteze platforma prin care a făcut rezervarea și să solicite o rambursare, având în vedere că instalația sanitară nu se afla într-o stare corespunzătoare.
Discuția a generat și o dezbatere mai largă despre prețurile practicate în destinațiile turistice din Croația, mai ales în perioada sezonului estival.
Pentru mulți dintre cei care au comentat, problema nu a fost doar existența unei defecțiuni, ci faptul că aceasta nu fusese reparată înainte de sosirea turistului, iar soluția aleasă a fost una pur improvizată.
Cazarea scumpă nu înseamnă întotdeauna condiții pe măsură
Experiența turistului din Zadar readuce în atenție una dintre problemele cu care se pot confrunta cei care aleg cazarea în regim hotelier sau în apartamente închiriate online: diferențele dintre așteptările create de preț și condițiile găsite la fața locului.
În sezonul de vacanță, turiștii sunt sfătuiți să verifice cu atenție recenziile recente, fotografiile și descrierea proprietății înainte de a face o rezervare.
În cazul unor probleme serioase la cazare, este important ca turiștii să păstreze fotografii sau înregistrări ale situației și să contacteze cât mai repede platforma prin care au făcut rezervarea, pentru a putea solicita o soluție sau, după caz, o rambursare.