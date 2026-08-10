A plătit 105 euro pentru o noapte în Croația, dar ce a găsit în baie l-a revoltat: „Nu mă așteptam la asta”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 22:17

Un turist care a ales să se cazeze într-un apartament din Zadar, Croația, pentru suma de 105 euro pe noapte, a avut parte de o surpriză neplăcută imediat ce a descoperit o problemă în baie. Rezervorul toaletei avea scurgeri, iar soluția găsită de proprietar a fost una improvizată: o găleată și o cârpă amplasate sub instalație.

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