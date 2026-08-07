Cum congelezi corect verdețurile pentru iarnă. Metoda prin care rămân aromate și proaspete luni întregi

Nimic nu se compară cu aroma verdețurilor proaspete presărate peste o ciorbă, o salată sau un preparat la cuptor. Cum însă sezonul lor este limitat, tot mai multe persoane aleg să le păstreze la congelator, pentru a se bucura de gustul și prospețimea lor pe tot parcursul anului. Cu câteva trucuri simple de pregătire și depozitare, verdețurile își păstrează o mare parte din aromă, culoare și nutrienți, fiind gata de folosit direct din congelator ori de câte ori ai nevoie.
Cum congelezi corect verdețurile pentru iarnă. Metode simple care le păstrează aroma
Alege doar verdețuri proaspete
Primul pas este alegerea unor plante cât mai proaspete.
Frunzele trebuie să fie:
Verdețurile deja trecute nu își vor păstra bine aroma după congelare.
Spală-le foarte bine
Înainte de congelare, verdețurile trebuie spălate sub jet de apă rece pentru a îndepărta urmele de pământ, nisip sau insecte.
Dacă provin din grădină, le poți lăsa câteva minute într-un bol cu apă rece, apoi le clătești bine.
Uscarea este un pas esențial
Una dintre cele mai frecvente greșeli este congelarea verdețurilor ude.
Excesul de apă favorizează formarea cristalelor de gheață, iar după decongelare frunzele devin moi și își pierd textura.
După spălare, usucă-le foarte bine cu prosoape de hârtie sau într-o centrifugă pentru salată și lasă-le câteva minute la aer.
Toacă-le înainte de congelare
Majoritatea verdețurilor sunt mai ușor de folosit dacă sunt tocate înainte.
Astfel, vei putea scoate din congelator exact cantitatea necesară, fără să fie nevoie să dezgheți întregul pachet.
Depozitează-le în pungi sau caserole
Pune verdețurile tocate în:
Încearcă să elimini cât mai mult aer din pungă înainte de închidere, pentru a reduce riscul apariției arsurilor de congelare.
Metoda cu tăvița pentru cuburi de gheață
O variantă foarte practică este congelarea în cuburi.
Pune verdețurile tocate în compartimentele unei tăvi pentru cuburi de gheață, adaugă puțină apă sau ulei de măsline și introdu tava în congelator.
După ce cuburile s-au întărit, mută-le într-o pungă pentru congelator.
Această metodă este ideală pentru supe, ciorbe, sosuri sau tocănițe.
Cât timp rezistă în congelator
Dacă sunt depozitate corect, verdețurile își păstrează aroma timp de aproximativ 6-12 luni.
Deși pot fi consumate și după această perioadă, gustul și parfumul lor încep treptat să se diminueze.
Trebuie decongelate?
În cele mai multe cazuri, nu.
Verdețurile congelate pot fi adăugate direct în preparatele fierbinți, fără a fi dezghețate în prealabil.
Acest lucru le ajută să își păstreze mai bine aroma.
Ce verdețuri se congelează cel mai bine
Printre cele mai potrivite se numără:
pătrunjelul;
mărarul;
leușteanul;
coriandrul;
busuiocul;
cimbrul;
oregano;
menta.
Acestea își păstrează foarte bine aroma și pot fi utilizate într-o varietate de preparate.
Greșeli pe care este bine să le eviți
Pentru cele mai bune rezultate, evită câteva greșeli frecvente:
nu congela verdețurile umede;
nu umple excesiv pungile;
nu recongela verdețurile după decongelare;
etichetează fiecare pungă cu denumirea plantei și data congelării;
folosește recipiente curate și uscate.
Congelarea este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a avea verdețuri aromate pe tot parcursul anului. Cu o pregătire minimă, te vei putea bucura de gustul proaspăt al pătrunjelului, mărarului sau leușteanului chiar și în mijlocul iernii.