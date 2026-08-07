Cum congelezi corect verdețurile pentru iarnă. Metoda prin care rămân aromate și proaspete luni întregi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 21:32

Nimic nu se compară cu aroma verdețurilor proaspete presărate peste o ciorbă, o salată sau un preparat la cuptor. Cum însă sezonul lor este limitat, tot mai multe persoane aleg să le păstreze la congelator, pentru a se bucura de gustul și prospețimea lor pe tot parcursul anului. Cu câteva trucuri simple de pregătire și depozitare, verdețurile își păstrează o mare parte din aromă, culoare și nutrienți, fiind gata de folosit direct din congelator ori de câte ori ai nevoie.

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