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Dovlecei la tigaie cu usturoi și iaurt. Rețeta ușoară de vară pe care trebuie să o încerci în zilele caniculare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 20:44

În ultimele zile, temperaturile din termometre au luat-o razna, schimbând inclusiv obiceiurile alimentare ale oamenilor. În perioadele cu căldură extremă, mesele grele sunt înlocuite tot mai des cu preparate simple, rapide și ușor de digerat. O variantă rapidă și delicioasă este rețeta de dovlecei rumeniți la tigaie cu sos de iaurt și usturoi, perfectă atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Ingrediente:

  • 2 dovlecei medii

  • 2-3 căței de usturoi

  • 3 linguri ulei de măsline sau ulei de floarea-soarelui

  • 200 g iaurt grecesc sau smântână

  • câteva fire de mărar proaspăt

  • sare și piper după gust

  • puțină zeamă de lămâie (opțional)

Mod de preparare:

Pentru început, se spală bine dovleceii, se șterg cu un prosop curat și se taie în rondele sau felii subțiri, în funcție de preferință. După aceea, bucățile de dovlecel se presară ușor cu sare și se lasă câteva minute pentru a elimina excesul de apă. Se tamponează apoi cu un prosop de hârtie, pentru ca la gătire să se rumenească mai bine și să nu lase prea mult lichid în tigaie.

În continuare, se încinge o tigaie cu puțin ulei, iar feliile de dovlecel se așază într-un singur strat și se gătesc la foc mediu până când devin ușor aurii pe ambele părți. După rumenire, se scot pe o farfurie și se lasă câteva minute să se răcorească.

Între timp, se pregătește sosul de iaurt. Într-un bol se pune iaurtul grecesc, peste care se adaugă usturoiul zdrobit, mărarul tocat mărunt, puțin piper și, dacă se dorește, câteva picături de zeamă de lămâie pentru un gust mai fresh. Ingredientele se amestecă bine până se obține un sos omogen.

La final, dovleceii se așază pe un platou și se servesc alături de sosul de iaurt cu usturoi. Preparatul poate fi consumat atât cald, imediat după gătire, cât și rece, după ce a stat câteva ore la frigider. Este o variantă simplă, gustoasă și potrivită pentru zilele călduroase de vară.

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