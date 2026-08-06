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Lifestyle· 2 min citire
Dovlecei la tigaie cu usturoi și iaurt. Rețeta ușoară de vară pe care trebuie să o încerci în zilele caniculare
FOTO: Arhivă
În ultimele zile, temperaturile din termometre au luat-o razna, schimbând inclusiv obiceiurile alimentare ale oamenilor. În perioadele cu căldură extremă, mesele grele sunt înlocuite tot mai des cu preparate simple, rapide și ușor de digerat. O variantă rapidă și delicioasă este rețeta de dovlecei rumeniți la tigaie cu sos de iaurt și usturoi, perfectă atât pentru prânz, cât și pentru cină.
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