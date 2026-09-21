De ce apare floarea albă la murături. Greșeala pe care trebuie să o eviți pentru a le păstra bune

Toamna este perioada în care gospodinele încep pregătirile pentru murături, iar borcanele cu legume puse la saramură ajung să ocupe un loc important în cămări. Unul dintre cele mai frecvente neplăceri care pot apărea în timpul fermentării este formarea unei pelicule albe la suprafața lichidului.
Deși fenomenul este întâlnit des, apariția „florii” poate fi favorizată de mai mulți factori, de la contactul legumelor cu aerul până la concentrația nepotrivită de sare sau condițiile în care sunt păstrate borcanele.
Ce este, de fapt, floarea albă de la murături
În cazul murăturilor fermentate în saramură, pelicula albicioasă care se formează la suprafața lichidului este asociată, de regulă, cu dezvoltarea unor drojdii de suprafață.
Fermentația normală este susținută în principal de bacteriile lactice. Acestea folosesc zaharurile naturale din legume și produc acid lactic, contribuind la conservarea și transformarea legumelor.
Sarea are, la rândul său, un rol esențial. O concentrație potrivită ajută la favorizarea bacteriilor dorite și limitează dezvoltarea altor microorganisme.
Atunci când pelicula rămâne pe saramură și se dezvoltă, poate influența în timp gustul și mirosul murăturilor.
De ce apare pelicula albă la suprafața saramurii
Principalul factor care favorizează apariția florii este contactul saramurii și al legumelor cu oxigenul.
În timpul fermentării, legumele pot pluti sau se pot ridica spre suprafața borcanului. Astfel, anumite porțiuni ajung să nu mai fie complet acoperite de lichid și intră în contact cu aerul.
În aceste condiții, drojdiile de suprafață se pot dezvolta mai ușor, iar pelicula albicioasă devine vizibilă.
Problema poate fi accentuată și de alte greșeli făcute în timpul pregătirii murăturilor.
Cum previi apariția florii albe
Una dintre cele mai importante reguli este ca legumele să rămână permanent sub nivelul saramurii.
Pentru a evita contactul cu aerul, gospodinele pot folosi o greutate specială pentru fermentare, astfel încât legumele să fie menținute sub lichid pe durata procesului.
Nivelul saramurii trebuie verificat periodic, mai ales în primele zile și săptămâni, când fermentația este activă. Dacă legumele se ridică la suprafață, riscul de apariție a peliculei crește.
Cantitatea de sare are un rol important
O altă cauză posibilă este folosirea unei cantități insuficiente de sare.
Sarea contribuie la selectarea microorganismelor implicate în fermentație și împiedică dezvoltarea unor microorganisme nedorite. De aceea, proporția trebuie respectată în funcție de rețeta utilizată și de tipul de murături pregătit.
Nu este recomandată nici modificarea arbitrară a concentrației de sare doar pentru a obține un gust mai puțin sărat, deoarece acest lucru poate afecta procesul de fermentare și conservare.
Temperatura și igiena pot influența fermentarea
Borcanele trebuie păstrate în condiții potrivite, deoarece temperaturile prea ridicate pot accelera procesele microbiene și pot favoriza apariția unor probleme.
De asemenea, igiena este esențială. Borcanele, capacele și ustensilele folosite trebuie să fie curate, iar legumele trebuie spălate corespunzător înainte de a fi puse la murat.
Este recomandat ca legumele folosite să fie proaspete, ferme și fără porțiuni deteriorate. Dacă sunt deja alterate sau prezintă semne de putrezire, acestea nu ar trebui folosite pentru conservare.
Nu deschide borcanele prea des
Un alt obicei care poate favoriza contactul cu aerul este deschiderea frecventă a recipientelor.
Fiecare deschidere permite pătrunderea oxigenului și poate perturba mediul în care are loc fermentația. De aceea, borcanele trebuie verificate, dar fără a fi deschise inutil și repetat.
Legumele ar trebui așezate cât mai compact, iar saramura trebuie să le acopere complet.
Ce trebuie să urmărești în timpul fermentării
Pentru a reduce riscul apariției florii albe, sunt importante câteva reguli simple:
folosește legume proaspete și ferme;
spală bine legumele și recipientele;
respectă proporția de sare din rețetă;
asigură-te că legumele sunt complet acoperite de saramură;
folosește o greutate pentru fermentare, dacă este necesar;
verifică periodic nivelul lichidului;
păstrează borcanele într-un loc potrivit ca temperatură;
evită deschiderea repetată a recipientelor.
Este important de precizat că o peliculă albă la suprafață nu trebuie confundată automat cu orice formă de mucegai sau alterare. Dacă apar mucegai vizibil, miros neobișnuit, textură anormală sau alte semne evidente de deteriorare, produsul trebuie evaluat cu prudență și nu trebuie consumat dacă există suspiciuni privind siguranța sa.