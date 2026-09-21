De ce apare floarea albă la murături. Greșeala pe care trebuie să o eviți pentru a le păstra bune

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 10:33

Toamna este perioada în care gospodinele încep pregătirile pentru murături, iar borcanele cu legume puse la saramură ajung să ocupe un loc important în cămări. Unul dintre cele mai frecvente neplăceri care pot apărea în timpul fermentării este formarea unei pelicule albe la suprafața lichidului.

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