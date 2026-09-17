Cum îți dai seama că ai prea multă umiditate în casă. Semnele care anunță apariția mucegaiului

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 22:18

Nu trebuie să vezi pete negre pe pereți ca să-ți dai seama că ai prea multă umezeală în casă. Uneori, locuința ta îți dă câteva semnale înainte ca mucegaiul să-și facă apariția: geamuri care se aburesc constant, pereți umezi sau acel miros greu de ignorat de ”casă închisă”. Dacă observi aceste lucruri în mod repetat, nivelul de umiditate din aer ar putea fi mai mare decât ar trebui. Iar pentru că un mediu prea umed poate favoriza apariția mucegaiului, merită să verifici situația înainte ca problema să devină vizibilă.

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