Fructul exotic care pare acoperit de solzi de șarpe. Are un gust surprinzător și numeroase proprietăți nutritive

Un fruct exotic din Asia de Sud-Est atrage atenția prin aspectul său neobișnuit. Salakul, cunoscut în întreaga lume drept „snake fruit” sau „fructul șarpe”, are o coajă acoperită de solzi care îi dau un aspect asemănător pielii unei reptile. Dincolo de înfățișarea spectaculoasă, fructul are o pulpă crocantă și un gust complex.
Salakul, fructul care seamănă cu pielea unui șarpe
La prima vedere, salakul poate fi confundat cu un fruct desprins dintr-o poveste fantastică. Coaja sa este formată din numeroși solzi mici, iar forma ovală și vârful ușor ascuțit contribuie la aspectul neobișnuit.
Fructul provine din Asia de Sud-Est și este întâlnit în special în insulele indoneziene Sumatra și Java. Salakul este obținut de la palmierul Salacca zalacca, iar fructele cresc în ciorchini.
Denumirea de „snake fruit” vine tocmai de la aspectul cojii, care amintește de solzii unui șarpe.
Ce gust are fructul șarpe
Aspectul salakului nu este singurul element care îl face interesant. După îndepărtarea cojii, în interior se găsește o pulpă albă, suculentă și crocantă.
Gustul este dificil de comparat cu cel al unui singur fruct. Unele descrieri îl apropie de o combinație între ananas, citrice, banană și miere.
În funcție de soi, salakul poate avea o aromă mai dulce sau poate păstra o notă acrișoară și ușor astringentă.
Fructele coapte pot fi consumate ca atare, iar pulpa este folosită și în salate de fructe sau smoothie-uri, în special atunci când este vorba despre soiuri mai dulci.
Cum poate fi consumat salakul
În Asia de Sud-Est, salakul nu este folosit exclusiv ca fruct proaspăt. În funcție de varietate și de preparat, acesta poate fi gătit în mai multe moduri.
Soiurile cu gust mai acrișor pot fi prăjite, uscate, fierte sau caramelizate. De asemenea, salakul poate fi transformat în chutney și inclus în diverse preparate.
Deși este apreciat și consumat în țările din Asia de Sud-Est, fructul rămâne mult mai puțin cunoscut în Europa.
Ce nutrienți conține salakul
Salakul este apreciat și pentru conținutul său de nutrienți. Fructul furnizează fibre alimentare, care contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv.
De asemenea, salakul conține vitamina A și alți compuși nutritivi, motiv pentru care este inclus în alimentație ca parte a unei diete variate.
Conținutul de fibre poate fi benefic pentru digestie, în timp ce vitamina A are un rol important pentru menținerea funcției normale a vederii.
Poate avea beneficii pentru sănătate
Datorită compoziției sale nutritive, salakul este considerat un aliment interesant din punct de vedere nutrițional. Fibrele sunt importante pentru sănătatea digestivă, iar vitamina A contribuie la menținerea vederii în condiții normale.
Unele surse asociază nutrienții din salak și cu susținerea funcțiilor cognitive, inclusiv a memoriei. Totuși, consumul acestui fruct nu trebuie privit ca un tratament pentru probleme de memorie sau pentru alte afecțiuni.
Salakul poate fi inclus într-o alimentație echilibrată, alături de alte fructe și alimente variate.