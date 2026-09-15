Fructul exotic care pare acoperit de solzi de șarpe. Are un gust surprinzător și numeroase proprietăți nutritive

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 sept. 2026, 23:53

Un fruct exotic din Asia de Sud-Est atrage atenția prin aspectul său neobișnuit. Salakul, cunoscut în întreaga lume drept „snake fruit” sau „fructul șarpe”, are o coajă acoperită de solzi care îi dau un aspect asemănător pielii unei reptile. Dincolo de înfățișarea spectaculoasă, fructul are o pulpă crocantă și un gust complex.

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