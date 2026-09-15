Țara europeană unde femeile caută „soți de închiriat”. Cum a apărut acest fenomen

Letonia se confruntă cu unul dintre cele mai mari dezechilibre dintre femei și bărbați din Uniunea Europeană. Diferența este deosebit de vizibilă în rândul persoanelor vârstnice, iar în acest context au apărut servicii promovate sub denumiri precum „soț pentru o oră”, prin care clienții pot solicita ajutor pentru reparații și treburi gospodărești.
Letonia, țara cu un decalaj important între femei și bărbați
În Letonia, numărul femeilor îl depășește semnificativ pe cel al bărbaților. Potrivit datelor Eurostat citate în materialul de presă, populația feminină este cu 15,5% mai numeroasă decât cea masculină.
Diferența este de peste trei ori mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, ceea ce face ca dezechilibrul demografic să fie ușor de observat atât în viața de zi cu zi, cât și pe piața muncii.
Situația devine și mai pronunțată în cazul persoanelor de peste 65 de ani. Datele citate de World Atlas indică faptul că, în această categorie de vârstă, numărul femeilor este aproximativ dublu față de cel al bărbaților.
Femeile spun că găsirea unui partener a devenit dificilă
Dezechilibrul dintre sexe are consecințe și asupra vieții sociale. Unele femei din Letonia susțin că observă lipsa bărbaților inclusiv la locul de muncă.
Dania, o femeie care lucrează în cadrul unor festivaluri, a povestit că majoritatea colegilor săi sunt femei. Ea a precizat că apreciază colaborarea cu acestea, însă consideră că o distribuție mai echilibrată între femei și bărbați ar face interacțiunile sociale mai diverse.
La rândul său, prietena acesteia, Zane, susține că unele femei aleg să călătorească în străinătate pentru a-și găsi un partener, deoarece consideră că posibilitățile disponibile în Letonia sunt limitate.
Ce înseamnă, de fapt, un „soț de închiriat”
Expresia „soț de închiriat” poate suna neobișnuit, însă serviciile despre care este vorba nu presupun relații matrimoniale.
În realitate, sunt servicii de tip handyman, prin care persoane specializate sunt chemate la domiciliu pentru a rezolva diverse probleme din gospodărie.
În Letonia există platforme care oferă astfel de servicii sub denumiri sugestive. De exemplu, Komanda24 promovează serviciul „Bărbați cu mâini de aur”, destinat unor activități precum lucrări de instalații sanitare, tâmplărie, reparații sau montarea televizoarelor.
Un alt exemplu este Remontdarbi.lv, unde clienții pot solicita, inclusiv online sau telefonic, serviciul prezentat drept „soț pentru o oră”.
Ce lucrări pot face acești „soți pentru o oră”
Serviciile sunt, în esență, soluții pentru persoanele care au nevoie de ajutor la întreținerea locuinței.
Muncitorii pot fi solicitați pentru activități precum zugrăvitul, montarea sau repararea unor obiecte, instalarea perdelelor și alte lucrări de întreținere sau reparații.
În acest fel, sintagma „soț de închiriat” este mai degrabă o denumire comercială menită să descrie un serviciu de ajutor casnic decât o referire la o relație personală.
De ce sunt mai puțini bărbați în Letonia
Specialiștii citați în materialele despre fenomen pun dezechilibrul demografic, cel puțin parțial, pe seama speranței de viață mai reduse în rândul bărbaților.
Printre factorii invocați se află rata mai ridicată a fumatului și problemele de sănătate asociate stilului de viață.
Potrivit datelor citate de World Atlas, aproximativ 31% dintre bărbații din Letonia fumează, față de aproximativ 10% dintre femei. De asemenea, în rândul bărbaților este menționată o pondere mai ridicată a persoanelor supraponderale sau obeze.
Acești factori contribuie la diferențele de mortalitate și la dezechilibrul dintre sexe, în special la vârste mai înaintate.
Ideea serviciilor promovate drept „soț de închiriat” nu este întâlnită exclusiv în Letonia.
În Marea Britanie, Laura Young a atras atenția în 2022 printr-o afacere împreună cu soțul ei, James, intitulată „Rent My Handy Husband”.
James oferea clienților servicii pentru diverse activități gospodărești, iar cererea pentru astfel de lucrări a fost suficient de mare încât programul său să rămână ocupat. Tarifele erau stabilite fie pe oră, fie pentru o zi întreagă.
Astfel, ceea ce pare la prima vedere un fenomen neobișnuit reprezintă, în realitate, o formă de servicii la domiciliu ambalată într-o denumire comercială inspirată de rolurile tradiționale din gospodărie.
„Soțul de închiriat”, un serviciu casnic devenit viral
În Letonia, dezechilibrul demografic dintre femei și bărbați a devenit un subiect de interes, iar serviciile de tip „soț pentru o oră” au atras atenția prin denumirea lor neobișnuită.
Dincolo de nume, clienții apelează la acești lucrători pentru activități practice: reparații, montaj, zugrăvit sau alte lucrări pentru care au nevoie de ajutor în locuință.