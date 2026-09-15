Țara europeană unde femeile caută „soți de închiriat”. Cum a apărut acest fenomen

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 sept. 2026, 18:10

Letonia se confruntă cu unul dintre cele mai mari dezechilibre dintre femei și bărbați din Uniunea Europeană. Diferența este deosebit de vizibilă în rândul persoanelor vârstnice, iar în acest context au apărut servicii promovate sub denumiri precum „soț pentru o oră”, prin care clienții pot solicita ajutor pentru reparații și treburi gospodărești.

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