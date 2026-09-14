Ce se întâmplă cu inima atunci când dormi cu lumină aprinsă. Studiul care o să te pună pe gânduri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 21:48

Lumina din dormitor în timpul nopții ar putea fi asociată cu modificări ale structurii și funcționării inimii, chiar și atunci când intensitatea este redusă. Un studiu realizat pe mii de persoane a identificat diferențe măsurabile la nivelul inimii și o asociere cu un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare.

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