Ciorbă de cartofi cu afumătură, rețeta tradițională românească. Ingredientul care îi dă un gust aparte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 22:47

Ciorba de cartofi cu afumătură este una dintre rețetele tradiționale românești care se păstrează cu drag în multe familii. Sățioasă, aromată și ușor acrișoară, această ciorbă este alegerea perfectă pentru o masă gustoasă, mai ales atunci când este servită fierbinte, cu pâine proaspătă.

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