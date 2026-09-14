Ciorbă de cartofi cu afumătură, rețeta tradițională românească. Ingredientul care îi dă un gust aparte

Ciorba de cartofi cu afumătură este una dintre rețetele tradiționale românești care se păstrează cu drag în multe familii. Sățioasă, aromată și ușor acrișoară, această ciorbă este alegerea perfectă pentru o masă gustoasă, mai ales atunci când este servită fierbinte, cu pâine proaspătă.
Secretul gustului este dat de combinația dintre afumătura de porc, cartofi, legumele rădăcinoase, borș, smântână și leuștean proaspăt. Preparatul este consistent și poate deveni rapid unul dintre preferatele întregii familii.
Ingrediente pentru ciorba de cartofi cu afumătură
Pentru această rețetă tradițională românească ai nevoie de:
1 ciolan mic de porc cu os
300 g costiță afumată
2 morcovi
2 rădăcini de păstârnac
1/2 țelină mică
1 ceapă albă mare sau 2 cepe mici
700 g cartofi
aproximativ 2 litri de apă
3 gălbenușuri
1 lingură de bulion
150 g smântână de gătit
leuștean proaspăt
1 pahar de borș, sau după gust
2-3 linguri de ulei de floarea-soarelui
sare
Cum se prepară ciorba de cartofi cu afumătură
Pentru început, afumătura se taie în cuburi potrivite. Într-o oală încăpătoare se pune puțin ulei, iar bucățile de carne se rumenesc ușor pentru a-și elibera aroma.
Între timp, se curăță morcovii, țelina și păstârnacul și se dau pe răzătoare. Ceapa se toacă mărunt și se adaugă peste carne. Legumele se călesc câteva minute, după care se adaugă apa.
Ciorba se lasă la fiert aproximativ 20 de minute. Apoi se curăță cartofii, se taie cuburi și se pun în oală. Se acoperă și se continuă fierberea până când cartofii sunt bine pătrunși.
Se adaugă bulionul, apoi se potrivește de sare. Borșul se pune treptat, în funcție de cât de acră este preferată ciorba. Preparatul se mai lasă câteva minute pe foc.
Cum se prepară dresul pentru ciorbă
Unul dintre pașii care fac diferența este dresul cu smântână și gălbenușuri. Cele trei gălbenușuri se amestecă bine cu un praf de sare, apoi se încorporează smântâna.
Pentru ca amestecul să nu se taie atunci când este adăugat în ciorbă, acesta trebuie temperat. Se adaugă treptat câteva polonice de zeamă fierbinte peste amestecul de ou și smântână, amestecând continuu.
După ce focul este oprit, dresul se încorporează în ciorbă. La final, se presară leuștean proaspăt tocat, care îi oferă preparatului aroma specifică, potrivit sursei.