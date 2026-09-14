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Justitie· 2 min citire
Furt de combustibil pe Dunăre. Poliția Constanța a ridicat 2.500 de litri de motorină sustrasă de pe nave aflate în tranzit
FOTO: Arhivă
Publicat14 sept. 2026, 16:14
Actualizat14 sept. 2026, 16:19
Polițiștii constănțeni au efectuat luni mai multe percheziții în localitatea Ghindărești, într-un dosar de contrabandă și furt calificat. Trei persoane, suspectate că sustrăgeau combustibil de pe nave aflate în tranzit pe Dunăre, au fost conduse la audieri.
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