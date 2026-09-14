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Justitie· 2 min citire

Furt de combustibil pe Dunăre. Poliția Constanța a ridicat 2.500 de litri de motorină sustrasă de pe nave aflate în tranzit

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat14 sept. 2026, 16:14
Actualizat14 sept. 2026, 16:19

Polițiștii constănțeni au efectuat luni mai multe percheziții în localitatea Ghindărești, într-un dosar de contrabandă și furt calificat. Trei persoane, suspectate că sustrăgeau combustibil de pe nave aflate în tranzit pe Dunăre, au fost conduse la audieri.

Tânăr de 18 ani, prins în flagrant în timp ce fura combustibil de pe o navă

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a transmis că polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi, sub coordonarea Parchetului de lângă Judecătoria Hârșova, efectuează cercetări într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și furt calificat.

”Astfel, în cursul zilei de astăzi, 14 septembrie a.c., polițiștii de la transporturi au surprins, în flagrant delict, pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topalu, un bărbat, de 18 ani, în timp ce ar fi sustras combustibil de la o navă aflată în tranzit”, a anunțat IPJ Constanța, printr-un comunicat de presă.

La aceeași dată, polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Ghindărești, la locuințele a trei persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, bănuite de implicare în săvârșirea acestor infracțiuni.

Mii de litri de lichid cu miros de motorină, găsiți la percheziții

În urma descinderilor au fost găsite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2.500 litri de lichid cu miros specific de motorină, 260 litri de ulei sintetic de motor, o autoutilitară, o ambarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică.

”La finalizarea activităților, trei persoane au fost conduse la audieri”, se mai spune în comunicat.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.

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