Decizie-șoc în cazul Omar Hayssam: sirianul va fi eliberat condiționat, cu aproape 9 ani mai devreme. Care este motivul

Publicat 11 sept. 2026, 14:15 Actualizat 11 sept. 2026, 14:58

Omar Hayssam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, va fi eliberat astăzi din închisoare. Omul de afaceri care a fost implicat în răpirea celor trei jurnaliști români executa o pedeapsă de aproape 25 de ani și va fi eliberat pe motive medicale.

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