Criză la Spitalul „Bagdasar-Arseni”: stocuri zero în Urgență, pacienții ar putea fi trimiși în alte unități

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 12:33

Spitalul Bagdasar-Arseni din București ar putea redirecționa pacienții care ajung la Urgență, după ce stocurile mai multor materiale sanitare au ajuns la zero. Rezervele UPU sunt suplinite temporar cu produsele disponibile în spital.

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