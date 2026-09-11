Criză la Spitalul „Bagdasar-Arseni”: stocuri zero în Urgență, pacienții ar putea fi trimiși în alte unități

Spitalul Bagdasar-Arseni din București ar putea redirecționa pacienții care ajung la Urgență, după ce stocurile mai multor materiale sanitare au ajuns la zero. Rezervele UPU sunt suplinite temporar cu produsele disponibile în spital.
Spitalul Bagdasar-Arseni din București ar putea începe să redirecționeze pacienții care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe către alte unități medicale, pe fondul lipsei de materiale sanitare și al fondurilor insuficiente. Managerul spitalului, Andi Nodiț, avertizează că stocurile UPU au ajuns la niveluri critice, iar unele produse esențiale nu mai sunt disponibile deloc.
Pentru moment, necesarul este acoperit din rezervele generale ale spitalului, însă această soluție nu poate fi menținută la nesfârșit. Conducerea unității medicale nu poate preciza dacă momentul în care pacienții nu vor mai putea fi primiți va veni în aceeași zi sau peste o săptămână, deoarece situația depinde de consumul materialelor rămase.
Stocuri zero pentru mai multe materiale din UPU Bagdasar-Arseni
Unitatea de Primiri Urgențe nu mai are în propriul stoc substanță de contrast, comprese și leucoplast, produse care sunt asigurate temporar din ceea ce mai există în spital. Pentru branule, perfuzoare și alte materiale folosite în mod obișnuit la intervenții, rezervele disponibile ar mai ajunge aproximativ o săptămână.
„Sunt stocuri critice care pot fi încă suplinite din ce mai are spitalul, dar asta nu va continua la nesfârșit”, a avertizat Andi Nodiț. Managerul a explicat că incertitudinea este atât de mare, încât unitatea nu știe dacă va ajunge imediat sau în următoarele zile în situația de a nu mai putea primi cazuri urgente.
Selectarea pacienților în funcție de gravitatea aparentă a cazurilor nu reprezintă o soluție sigură. O persoană care ajunge la spital pe propriile picioare poate avea o afecțiune gravă, care nu poate fi identificată fără investigațiile necesare.
„Este foarte greu să prioritizezi, să spui că vom primi doar codurile de urgență roșii, spre exemplu. Nu ai cum să știi, pentru o persoană care vine acum aici pe picioare, dacă nu îi faci o investigație elaborată, dacă nu este un caz foarte grav care s-ar putea să-ți moară”, a declarat managerul.
Pacienții ar putea fi trimiși la alte spitale
Dacă lipsa materialelor va continua, pacienții ar putea fi îndrumați către alte unități de primiri urgențe care au stocuri mai mari sau pot fi susținute mai bine. Andi Nodiț nu a indicat un moment precis de la care ar putea fi aplicată această măsură, dar a arătat că redirecționarea poate deveni necesară în scurt timp.
Ministerul Sănătății a fost informat despre dificultățile cu care se confruntă spitalul. Managerul afirmă că situația este cunoscută la nivelul autorităților și amintește că ministrul Sănătății a anunțat public lipsa fondurilor atât pentru unitățile de primiri urgențe, cât și pentru serviciile de ambulanță. Spitalul a transmis Ministerului Sănătății solicitarea lunară pentru acoperirea cheltuielilor, însă nu a primit niciun răspuns, deoarece nu ar exista fonduri disponibile pentru acest capitol. Andi Nodiț leagă problema de lipsa unei rectificări bugetare, despre care spune că reprezintă instrumentul financiar și legal folosit în mod obișnuit atunci când bugetele instituțiilor publice nu acoperă întregul an.
„În 22 de ani de administrație, niciodată instituțiile publice nu au buget până la sfârșitul anului. Întotdeauna există acest instrument financiar și legal prevăzut de legislație, și anume rectificarea. Este un instrument firesc, normal, care trebuie să se întâmple”, a explicat managerul Spitalului Bagdasar-Arseni.