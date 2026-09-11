Raed Arafat, după ce a devenit inculpat în dosarul elicopterului SMURD: „Timp de 9 ani nu a spus nimeni că trebuie plătit TVA-ul”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 13:23

Raed Arafat a anunțat, după audierile de la Parchetul Militar, că are calitatea de inculpat în dosarul elicopterului SMURD. Șeful DSU contestă acuzația de complicitate la contrabandă și afirmă că instituțiile cunoșteau situația aeronavei.

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