Raed Arafat, după ce a devenit inculpat în dosarul elicopterului SMURD: „Timp de 9 ani nu a spus nimeni că trebuie plătit TVA-ul”

Raed Arafat a anunțat, după audierile de la Parchetul Militar, că are calitatea de inculpat în dosarul elicopterului SMURD. Șeful DSU contestă acuzația de complicitate la contrabandă și afirmă că instituțiile cunoșteau situația aeronavei.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, are calitatea de inculpat în dosarul privind achiziția unui elicopter SMURD. Anunțul a fost făcut chiar de acesta după noile audieri desfășurate la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Arafat a declarat că își va prezenta apărarea respectând legea și limitele decenței. Șeful DSU susține că acuzația care îl vizează este greu de justificat și afirmă că a explicat în repetate rânduri situația elicopterului.
Răsturnare de situație în dosarul achiziției unui elicopter SMURD. Arafat, citat în calitate de inculpat
„Am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă cu elicopterul. În primul rând, eu, ca persoană, am dreptul să mă apăr și am două limite în apărarea mea personală, pe care o fac oricând: să fie în limita legii și în limita decenței. Acest lucru o să-l fac continuu, respectând aceste două limite”, a spus Raed Arafat după audieri.
Raed Arafat contestă acuzația de contrabandă cu elicopterul SMURD
Șeful DSU afirmă că instituțiile statului au fost informate despre situația aeronavei, iar Inspectoratul General de Aviație a acționat în baza unui punct de vedere transmis de autoritatea vamală. La sosirea elicopterului ar fi existat și un document care demonstra că aeronava a ajuns la Vamă, precum și o corespondență între aceasta și Inspectoratul General de Aviație. Arafat mai spune că, timp de nouă ani, nici Vama și nici ANAF nu au cerut plata TVA-ului. În opinia sa, oricare dintre cele două instituții ar fi putut transmite că suma trebuie achitată, mai ales în condițiile în care situația elicopterului era cunoscută.
„Fapta de contrabandă cu elicopterul am mai explicat-o și o spun din nou: este o faptă despre care, efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din moment ce toate instituțiile erau informate. Vama a dat un punct de vedere în baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație”, a declarat șeful DSU.
El a insistat că nimeni nu a cerut achitarea TVA-ului în cei nouă ani care au trecut, deși autoritățile aveau informațiile necesare. „Vama sau ANAF-ul putea să vină și să spună că trebuie să plătiți TVA-ul. Timp de nouă ani nu a venit nimeni să spună că trebuie să plătim TVA-ul, când toată lumea știa de situație și a fost informată”, a adăugat Arafat.
Raed Arafat, urmărit penal din aprilie 2026
Raed Arafat a fost pus sub urmărire penală în aprilie 2026, în dosarul care vizează procedurile legate de achiziția elicopterului SMURD. Procurorii militari cercetează presupuse fapte de complicitate la contrabandă. În luna iulie, anchetatorii au dispus și instituirea unui sechestru asupra averii șefului DSU. Măsura a fost luată în cadrul aceleiași anchete privind elicopterul SMURD.