Scandal pe banii din Sănătate. Rogobete cere CNAS să spună dacă mai sunt bani pentru tratamente și spitale: „Nu declarații, cifre reale!”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și membru PSD, îi cere public președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, să prezinte situația financiară reală a sistemului de sănătate. Rogobete solicită cifre privind finanțarea programelor naționale, plățile către farmacii și spitale, concediile medicale și necesarul financiar până la finalul anului.
Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și membru PSD, îi solicită public președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, să prezinte situația financiară reală a sistemului de sănătate. Rogobete amintește că, în urmă cu doar câteva săptămâni, șeful CNAS susținea că nu există probleme și că îngrijorările privind finanțarea și accesul la medicamente sunt „false” și țin de „jocuri politice”.
Fostul ministru cere acum publicarea unor date concrete privind banii necesari până la finalul anului, inclusiv pentru programele naționale de sănătate, farmacii, concedii medicale și unități sanitare.
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Ce îi cere Alexandru Rogobete președintelui CNAS să facă public?
Alexandru Rogobete solicită prezentarea sumelor necesare pentru trimestrul IV pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, separat pentru oncologie, boli rare, boli cardiovasculare, diabet zaharat și neurologie. De asemenea, cere situația plăților către farmacii și necesarul financiar până la sfârșitul anului pentru închiderea exercițiului fără datorii.
„Domnule președinte Horațiu Moldovan, vă solicit public să prezentați:
Sumele necesare pentru trimestrul IV pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, distinct pentru oncologie, boli rare, boli cardiovasculare, diabet zaharat și neurologie.
Situația plăților către farmacii și necesarul financiar până la sfârșitul anului pentru închiderea exercițiului fără datorii.
Situația sumelor restante pentru concediile medicale și necesarul de finanțare pentru achitarea lor.
Situația plăților efectuate de CNAS către unitățile sanitare publice și private în ultimele trei luni, defalcată lunar.
Necesarul financiar total al sistemului până la 31 decembrie 2026 și eventualele obligații de plată care riscă să fie transferate în anul următor.”
Ce explicații îi cere Rogobete lui Horațiu Moldovan?
Fostul ministru al Sănătății îi cere președintelui CNAS să explice și pe ce date și analize s-a bazat atunci când a afirmat că situația sistemului este în regulă. Rogobete face referire și la declarațiile lui Horațiu Moldovan privind independența deciziilor sale față de presiunea politică.
„Și, mai ales, vă solicit să explicați public pe ce date și analize v-ați bazat atunci când ați susținut că situația este în regulă.
Ați afirmat că deciziile dumneavoastră sunt independente de presiunea politică a șefului dumneavoastră de partid, premierul demis Bolojan.
Atunci publicați cifrele.
Nu declarații. Nu asigurări generale. Cifrele reale!”
De ce spune Alexandru Rogobete că românii trebuie să afle situația financiară a sistemului?
Alexandru Rogobete susține că populația trebuie să știe dacă există suficienți bani pentru tratamente, medicamente și spitale până la sfârșitul anului. El insistă ca președintele CNAS să prezinte datele financiare concrete, nu doar declarații generale despre situația sistemului.
„Românii trebuie să știe exact care este situația financiară a sistemului de sănătate și dacă există bani suficienți pentru tratamente, medicamente și spitale până la sfârșitul anului.
Domnule președinte, publicați cifrele!”
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026