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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai senzația de amețeală?
De ce apare senzația de amețeală și când ar trebui să te îngrijoreze? În ediția Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru, aflăm principalele cauze ale amețelii și semnalele de alarmă care impun un consult medical.
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