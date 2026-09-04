Alertă pentru părinți: rechizite cu risc chimic pe piață

Publicat 4 sept. 2026, 23:35 Sursă Realitatea PLUS

Alertă în aproape toată Europa din cauza unor rechizite școlare cu risc chimic. Specialiștii trag un semnal de alarmă extrem de grav și susțin că acestea pot conține substanțe toxice interzise. Au fost descoperite în ghiozdane, penare, gumă de șters sau rigle destinate copiilor.

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