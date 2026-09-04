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Sanatate· 1 min citire
Alertă pentru părinți: rechizite cu risc chimic pe piață
Rechizite
Publicat4 sept. 2026, 23:35
SursăRealitatea PLUS
Alertă în aproape toată Europa din cauza unor rechizite școlare cu risc chimic. Specialiștii trag un semnal de alarmă extrem de grav și susțin că acestea pot conține substanțe toxice interzise. Au fost descoperite în ghiozdane, penare, gumă de șters sau rigle destinate copiilor.
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