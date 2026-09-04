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Sanatate· 1 min citire

Alertă pentru părinți: rechizite cu risc chimic pe piață

Rechizite

Rechizite

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 sept. 2026, 23:35
SursăRealitatea PLUS

Alertă în aproape toată Europa din cauza unor rechizite școlare cu risc chimic. Specialiștii trag un semnal de alarmă extrem de grav și susțin că acestea pot conține substanțe toxice interzise. Au fost descoperite în ghiozdane, penare, gumă de șters sau rigle destinate copiilor.

Substanțe periculoase în articole școale. Risc pentru elevi

Potrivit avertismentului emis, numeroase produse ieftine vândute pe piață conțin substanțe periculoase, precum plumb sau metale grele care pot provoca alergii severe, dereglări hormonale și alte probleme grave de sănătate.

Alertele vizează în special obiectele din plastic moale, de la gume de șters parfumate și rigle flexibile, până la ghiozdane și penare decorate cu substanțe sintetice toxice.

Pentru a proteja copiii, autoritățile le recomandă părinților: să evite articolele din plastic moale cu miros puternic de chimicale sau parfum artificial, să verifice etichetele.

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