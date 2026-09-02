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Social· 2 min citire
Hotelul din Saturn unde aproximativ 60 de turiști au făcut toxinfecție alimentară, propus pentru închidere 6 luni. Amenzi de 100.000 lei
Publicat2 sept. 2026, 08:37
Actualizat2 sept. 2026, 08:41
Protecția Consumatorilor a aplicat patru sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei Hotelului Neko din stațiunea Saturn, după ce aproape 60 de turiști au făcut toxiinfecție alimentară și au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectorii au găsit peste 500 de kilograme de alimente depozitate neconform și au dispus oprirea temporară a serviciilor pentru o perioadă de 6 luni.
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