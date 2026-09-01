CFR Călători anunță schimbări importante: 139 de vagoane și 75 de locomotive au fost modernizate prin PNRR. Ce facilități primesc pasagerii

CFR Călători a încheiat contractele de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, program care a permis modernizarea a 139 de vagoane de călători și a 75 de locomotive.
Investițiile au vizat atât creșterea confortului la bordul trenurilor, cât și eficiența și siguranța circulației feroviare. Potrivit companiei, garniturile InterCity sunt alcătuite acum exclusiv din vagoane și locomotive modernizate prin PNRR.
Ce a fost modernizat
Din totalul de 75 de locomotive incluse în proiect:
55 sunt locomotive electrice utilizate pentru tractarea trenurilor de călători
20 sunt foste locomotive de manevră, convertite în locomotive electrice cu acumulatori
Programul a fost finanțat prin componenta dedicată transportului sustenabil din PNRR, parte a pilonului privind tranziția spre economia verde.
CFR Călători precizează că lucrările de modernizare, reconstrucție și conversie tehnică au fost realizate în România, în unități feroviare specializate. Printre companiile implicate se numără Softronic Craiova, RELOC Craiova, CFR SCRL Brașov, Electroputere VFU Pașcani, Atelierele CFR Grivița București și Remarul „16 Februarie” din Cluj-Napoca.
Dotări noi pentru pasageri
Vagoanele reabilitate au primit, în funcție de configurație, instalații de climatizare, sisteme pentru informarea călătorilor, prize pentru încărcarea telefoanelor și a altor dispozitive electronice, precum și toalete ecologice.
O parte dintre acestea sunt adaptate și pentru călătorii cu mobilitate redusă. De asemenea, unele vagoane includ zone special amenajate pentru biciclete și echipamente sportive.
Locomotivele au fost echipate cu sisteme moderne de control, comandă și monitorizare. Compania susține că noile dotări pot reduce consumul energetic, pot îmbunătăți funcționarea trenurilor și pot contribui la sporirea siguranței pe calea ferată.
Alte 20 de vagoane, în lucru
CFR Călători mai arată că modernizarea a încă 20 de vagoane nu se oprește odată cu finalizarea proiectelor PNRR. Acestea vor fi finalizate prin Programul Transport 2021-2027, în baza unor contracte separate.
Compania spune că investițiile urmăresc reînnoirea parcului de material rulant și creșterea atractivității trenului ca alternativă de transport pentru călători.