Un bărbat i-a pasat copilului borseta cu 60.000 de dolari, la control pe Otopeni, în speranța că „nu se vede”

Publicat 25 aug. 2026, 15:45 Actualizat 25 aug. 2026, 15:47

Un pasager care încerca să scoată din țară peste 60.000 de dolari a fost prins de vameși după ce a ales culoarul „Nimic de declarat”. În momentul controlului, bărbatul a încercat să ascundă banii dându-i copilului său minor.

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