Un bărbat i-a pasat copilului borseta cu 60.000 de dolari, la control pe Otopeni, în speranța că „nu se vede”

Un pasager care încerca să scoată din țară peste 60.000 de dolari a fost prins de vameși după ce a ales culoarul „Nimic de declarat”. În momentul controlului, bărbatul a încercat să ascundă banii dându-i copilului său minor.
Un incident ieșit din comun a avut loc pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni, unde un pasager a încercat să fenteze controlul de frontieră folosindu-se de propriul copil minor. Bărbatul, care intenționa să părăsească țara cu o sumă uriașă de bani nedeclarați, i-a înmânat rapid fiului său borseta plină cu valută în momentul în care a realizat că va fi verificat de inspectori.
Cum s-a derulat scena de pe aeroport înainte de zborul spre Doha
Evenimentul s-a petrecut pe culoarul de ieșire din România, înainte de îmbarcarea pentru o cursă cu destinația Doha. Pentru a evita formalitățile, pasagerul s-a orientat strategic către culoarul verde, destinat persoanelor care nu au „nimic de declarat”.
Strategia sa a eșuat însă când echipele mixte formate din inspectorii Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători și polițiștii de frontieră l-au selectat pentru un control inopinat. Încolțit de verificări, bărbatul a recurs la un gest disperat: a încercat să transfere rapid borseta către copilul minor care îl însoțea. Manevra a fost observată imediat de vameși, care au oprit transferul și au inspectat bagajul.
Peste 60.000 de dolari confiscai și amendă maximă pentru pasager
În urma percheziționării borsetei, autoritățile au descoperit o adevărată avere nedeclarată: 60.000 de dolari și 2.000 de euro. Banii depășeau cu mult plafonul maxim permis de legislația în vigoare pentru transportul de numerar neînregistrat.
Inspectorii vamali au aplicat măsuri ferme împotriva bărbatului:
Reținerea temporară a banilor: Întreaga sumă a fost confiscată pe bază de decizie oficială până la clarificarea provenienței.
Sancțiune contravențională: Pasagerul a fost amendat direct cu suma de 10.000 de lei pentru încălcarea regimului vamal.
Regulile privind transportul de bani la granițele Uniunii Europene
Autoritatea Vamală Română reamintește că orice persoană care intră sau părăsește spațiul Uniunii Europene are obligația legală de a declara sumele în numerar care ating sau depășesc pragul de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută).
Depunerea declarației de numerar este complet gratuită și se efectuează direct la biroul vamal din aeroport. Trecerea pe culoarul verde cu sume peste această limită constituie contravenție și se pedepsește automat cu confiscarea sau reținerea banilor și amenzi usturătoare.