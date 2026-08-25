Pensiile, sub presiune: sistemul are nevoie de 31 de miliarde de lei, iar majorarea de 7% rămâne incertă

După doi ani în care pensiile au fost înghețate, seniorii plătesc din nou factura incompetenței de la vârf! Sistemul de pensii are nevoie de aproximativ 31 de miliarde de lei pentru echilibrare, potrivit raportului BNR. Primele calcule arată că ar fi posibilă o majorare de doar 7%, însă nici aceasta nu este sigur că va rămâne. Angajații caselor de pensii amenință cu greva și blocarea activității. Jurnalistul Realitatea Plus, Delia Olaru, are toate calculele.
La această oră, nu există informații potrivit cărora plata pensiilor ar urma să fie oprită. Sistemul public de pensii se confruntă însă cu o presiune financiară majoră, deoarece cheltuielile depășesc veniturile, iar diferența trebuie acoperită din bugetul de stat.
Pentru echilibrarea sistemului este necesară anual o sumă de aproximativ 31 de miliarde de lei, bani care ar trebui asigurați de la bugetul de stat. Fără acoperirea acestui deficit, plata pensiilor nu ar putea fi susținută din resursele proprii ale sistemului.
În acest context, rămâne în discuție și o posibilă indexare a pensiilor cu 7%, însă deocamdată nu există o certitudine că această majorare va fi aplicată.
Ce ar însemna o majorare de 7% pentru o pensie de 3.000 de lei
Primele calcule arată că, în cazul unei pensii de 3.000 de lei, o creștere de 7% ar însemna aproximativ 200 de lei în plus pe lună.
O astfel de majorare ar veni însă într-un context în care costul vieții a crescut semnificativ în ultimii ani. Cheltuielile pensionarilor cu alimentele și medicamentele au crescut, iar în perioada următoare ar putea apărea și noi presiuni asupra bugetelor familiilor, inclusiv prin posibile majorări ale facturilor.
De asemenea, situația fiscală a pensionarilor rămâne în atenția autorităților, fiind discutate în continuare aspecte legate de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii de pensii.
Angajații caselor de pensii amenință cu greva
Tensiunile sunt tot mai mari și în interiorul sistemului de pensii. Angajații caselor de pensii sunt nemulțumiți și amenință cu declanșarea unei greve.
O eventuală oprire a activității ar putea duce la întârzieri în soluționarea cererilor de recalculare a pensiilor, dar și în procesarea dosarelor depuse de beneficiari.
În acest moment, principala problemă rămâne deficitul financiar al sistemului și necesitatea acoperirii diferenței de aproximativ 31 de miliarde de lei din bugetul de stat, în timp ce pensionarii așteaptă o decizie privind o eventuală indexare a pensiilor.