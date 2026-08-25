Pensiile, sub presiune: sistemul are nevoie de 31 de miliarde de lei, iar majorarea de 7% rămâne incertă

Publicat 25 aug. 2026, 13:38 Sursă Realitatea PLUS

După doi ani în care pensiile au fost înghețate, seniorii plătesc din nou factura incompetenței de la vârf! Sistemul de pensii are nevoie de aproximativ 31 de miliarde de lei pentru echilibrare, potrivit raportului BNR. Primele calcule arată că ar fi posibilă o majorare de doar 7%, însă nici aceasta nu este sigur că va rămâne. Angajații caselor de pensii amenință cu greva și blocarea activității. Jurnalistul Realitatea Plus, Delia Olaru, are toate calculele.

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