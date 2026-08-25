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Justitie· 1 min citire

Percheziții de amploare: 1,7 tone de droguri capturate

Droguri

Droguri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 11:01

Percheziții de amploare în mai multe județe. Procurorii DIICOT și polițiștii anti-mafia au descins la o grupare suspectată de trafic internațional de droguri. În urma anchetei, autoritățile au reușit să confiște aproximativ 1,7 tone de droguri.

Rețea internațională de droguri, destructurată de DIICOT

Operațiunea s-a desfășurat în Satu Mare, Timiș, Maramureș și Mehedinți, dar și în mai multe localități din țară.

Anchetatorii vorbesc despre o rețea care ar fi transportat cantități uriașe de droguri din Spania către mai multe state europene.

Marfa era ascunsă în compartimente special amenajate în TIR-uri, iar transporturile erau realizate sub aparența unor activități comerciale legale.

Valoarea drogurilor ajunge la milioane de euro. În vizorul anchetatorilor se află și liderul grupării, un cetățean român, inclus de Europol pe lista țintelor de mare valoare.

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