Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Percheziții de amploare: 1,7 tone de droguri capturate
Droguri
Percheziții de amploare în mai multe județe. Procurorii DIICOT și polițiștii anti-mafia au descins la o grupare suspectată de trafic internațional de droguri. În urma anchetei, autoritățile au reușit să confiște aproximativ 1,7 tone de droguri.
Citește și
- 15:43 Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte
- 15:21Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
- 14:22Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”
- 13:50Cristina Trăilă, pusă oficial sub acuzare de DNA, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News