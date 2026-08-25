Percheziții de amploare: 1,7 tone de droguri capturate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 11:01

Percheziții de amploare în mai multe județe. Procurorii DIICOT și polițiștii anti-mafia au descins la o grupare suspectată de trafic internațional de droguri. În urma anchetei, autoritățile au reușit să confiște aproximativ 1,7 tone de droguri.

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